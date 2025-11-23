سيارات كيا الكهربائية تصل مصر قريبًا.. تعرف على الموعد

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة مصر حلوان للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة بستيون بالسوق المصري، السيارة T55 الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات بتخفيض قدره 136 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأصبحت تباع السيارة بستيون T55 الجديد في مصر بفئة واحدة بسعر رسمي 919,000 بدلًا من 1,055,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بستيون T55 الجديدة:

أداء المحرك

تعتمد بستيون T55 الجديدة على محرك تربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة 170 حصان، مع عزم أقصى 258 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 نقلات.

تمتلك T55 مصابيح أمامية وخلفية LED، مع إضاءة نهارية، وتسخين إليكتروني للمرايات الجانبية، مع خاصية طيها وفتحها كهربائيًا، وزجاج خلفي بخاصية التسخين.

وسائل الأمان

تشمل وسائل الأمان في السيارة T55 وسائد وستائر هوائية، أنظمة الفرامل المساعدة ABS وESP وEBD، كما جهزت السيارة بنظام قياس ضغط الهواء بالإطارات TPMS، بالإضافة إلى المساعدة على الطرق الصاعدة، وحساسات خلفية وأمامية مع كاميرا.

التجهيزات الداخلية

تجهيزات السيارة تشتمل على فتحة سقف بانوراميه، شاشة عدادات قياس 8 بوصة و 12 بوصة، شاشة ترفيه وسطية قياس 12.3 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، إضاءة محيطية.

