تستعد الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، للكشف عن باقة متنوعة من سياراتها الكهربائية، وذلك خلال حفل رسمي تنظمه الشركة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكشف الوكيل المحلي عن موعد طرح طرازته الكهربائية الجديدة لأول مرة محليًا، ليكون ذلك في 9 ديسمبر 2025 من العام الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيارات الكهربائية التي تقدمها علامة كيا عالميًا:

كيا EV5

تقدم EV5 الكهربائية الجديدة تأتي بطول 4.61 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.75 متر، وتوفر أماكن لخمسة ركاب، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 566 و1650 لترا، إلى جانب 44 لترا إضافية في الصندوق الأمامي.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة EV5 على سواعد محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/218 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 165 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة ببطارية بسعة 81.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 530 كلم.

كيا EV4

تقدم EV4 الجديدة بمحرك كهربائي مثبت على المحور الأمامي بقوة 150 كيلووات/204 حصان.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطارية بسعة 58.3 كيلووات ساعة، والتي تتيح مدى سير يصل إلى 440 كلم، أو بطارية بسعة 81.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 625 كلم.

وعلى الرغم من أن كيا اعتمدت على نظام جهد كهربائي 400 فولت بدلا من 800 فولت المستخدم في طرازاتها الأعلى، إلا أن البطارية الأكبر يمكن شحنها من 10 إلى 80% في غضون 31 دقيقة عند توفر الظروف المثالية.

كيا EV9

تقدم EV9 GT الجديدة تعتمد على نظام الدفع الكهربائي على العجلات الأربع بقوة 374 كيلووات/508 حصان، والتي يشترك في توليدها محرك كهربائي على المحور الأمامي بقوة 218 حصان، وآخر على المحور الخلفي بقوة 367 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة سباعية المقاعد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6ر4 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 220 كلم/س.

وتتضافر جهود نظام الدفع مع بطارية توفر مدى سير يصل إلى 450 كلم.

كيا EV6

سيارتها EV6 الجديدة تعتمد على سواعد محرك بقوة 125 كيلووات/170 حصان أو 168 كيلووات/229 حصان أو 239 كيلووات/325 حصان.

وتتضافر جهود المحركات مع بطاريات سعة 63 أو 84 أو 258 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 582 كلم.

