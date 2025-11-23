قبل الشراء.. أرخص سيارة تقدمها ستروين في مصر بـ 585 ألف جنيه

تستعد مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، تدشين علامة لي أوتو Li Auto الصينية الفاخرة بمصر لأول مرة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعد علامة «LI AUTO» هى علامة تجارية تقدم تكنولوجيا عالية التقنية وتجربة عملاء متميزة وسيارات عالية الجودة، وتقنية المركبات الكهربائية الممتدة REEV.

ولم يكشف الوكيل المحلي للعلامة بالسوق المصري عن موعد حفل إطلاق العلامة محليًا، وأيضًا لم يتم الإعلان عن الطرازات المتوقع طرحها بمصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيارات التي تقدمها علامة لي أوتو Li Auto:

Li L9

تأتي Li L9 الفاخرة بنظام دفع تمديد مدى EREV مع محركات كهربية مع مولد بنزين، بقدرة كهربائية إجمالية 330 كيلوواط وعزم دوران 620 نيوتن-متر تقريبًا.

البطارية في L9 هي من نوع NCM بسعة حوالي 44.5 كيلوواط-ساعة، وتدعم نمط القيادة EV فقط بحيث المدى في هذا الوضع يصل إلى 215 كم CLTC.

تأتي Li L9 بطول السيارة 5,218 مم، عرض 1,998 مم، ارتفاع حوالي 1,800 مم، مع قاعدة عجلات كبيرة لراحة الركاب في الصفوف الثلاثة.

Li i6

تأتي Li i6 بخيار محرك خلفي بقوة 250 كيلوواط، وخيار دفع كلي AWD بمحرك أمامي بقدرة 150 كيلوواط وآخر خلفي 250 كيلوواط، لتبلغ القدرة الإجمالية حوالي 400 كيلوواط -536 حصانًا- في نسخة الدفع الرباعي.

البطارية تأتي من نوع LFP بسعة حوالي 87.3 كيلوواط-ساعة، وتُبنى على منصة عالية الجهد 800 فولت تتيح شحنًا سريعًا، بحيث يمكن شحن مدى يصل إلى 500 كم خلال 10 دقائق تقريبًا. ويصل مدي السيارة إلى 720 كم، أما النسخة AWD فتبلغ حوالي 660 كم، وتبلغ السرعة القصوى 180 كم/س، والتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في أقل من 4.5 ثانية في النسخة AWD.

Li L8

تقدم Li L8 بنظام تمديد مدى مع محرك بنزين 1.5 لتر مع بطارية 42.8 كيلوواط-ساعة، استهلاك البنزين في وضع التمديد يبلغ حوالي 5.9 لتر لكل 100 كم.

مدى L8 الكلي يصل إلى 1,315 كم، أما في الوضع الكهربائي EV فقط، يصل المدى إلى 210 كم، بالنسبة للأداء، تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.5 ثانية بفضل نظام الدفع المزدوج .

L8 مزود بتعليق هوائي Magic Carpet لتوفير راحة عالية عند القيادة، وهذا التعليق مترابط مع نظام نوابض أمامية وخلفية وتحكم امتصاص CDC من Li. كما أن السيارة تمتلك مخرج طاقة داخلي بقوة 1,100 واط ومخرج خارجي 3,500 واط، ما يمكّنها من تزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة V2L.

Li L7

تأتي Li L7 بنظام تمديد مدى EREV مع محرك بنزين و محركات كهربائية، ويولد النظام قوة قصوى حوالي 330 كيلوواط مع عزم دوران يصل إلى 620 نيوتن-متر. المدى المعلن 1,315 كم، في الوضع الكهربائي فقط EV تقول Li Auto أن مدى L7 يصل إلى حوالي 210 كم.

تتسارع Li L7 من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.3 ثواني، في المقصورة، المساحة كبيرة، مع مساحة زُراع تتحول إلى Queen’s Seat في الصف الثاني، ومسند قدم كهربائي، ومقاعد قابلة للإمالة.

