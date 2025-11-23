برلين - (د ب أ):

بعد غياب دام لفترة 25 عاما تُعيد شركة هوندا إحياء سيارتها Prelude الكلاسيكية، التي تنتمي إلى فئة موديلات الكوبيه المدمجة.

وتأتي السيارة Prelude الجديدة بخطوط تصميمية مستوحاة من الأيقونة هوندا Civic مع غطاء محرك طويل وسقف منخفض ومؤخرة منخفضة لكي تُعيد روح المنافسة والمتعة والشغف إلى فئة السيارات المدمجة، ولا تعتمد على محرك كهربائي خالص، ولكنها تأتي بمحرك احتراق داخلي.

دفع هجين

وبالطبع لم تعد شركة هوندا قادرة عن التخلي عن المكونات الكهربائية تماما؛ حيث يتعين على الشركة اليابانية في النهاية السيطرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبدلا من الاعتماد على البطاريات بشكل كامل يأتي الجيل السادس من السيارة Prelude بمنظومة دفع هجين تجمع بين محرك رباعي الأسطوانات بسعة 0ر2 لتر واثنين من المحركات الكهربائية بقوة إجمالية تبلغ 135 كيلووات/184 حصان، مع عزم دوران يبلغ 315 نيوتن متر.

وعلى الطرق السريعة تنطلق سيارة هوندا Prelude بسرعة قصوى تصل إلى 188 كلم/س، وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر8 ثانية، ولكن عند السير على الطرق الريفية فإن السيارة اليابانية الجديدة تستعيد الذكريات الجميلة لهذه الكوبيه، والتي كانت أروع الموديلات في الفئة المدمجة.

وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك السيارة Prelude من الوقود يبلغ 2ر5 لتر/100 كلم وهو ما يعادل 107 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإنها تتفوق على جميع السيارات الرياضية الأخرى، كما يمكن قيادتها اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط في الرحلات القصيرة على الأقل.

المساحات و الأبعاد

وتبدو السيارة قصيرة ورشيقة؛ حيث يبلغ طولها 52ر4 متر مع طول قاعدة عجلات يبلغ 60ر2 متر، في حين لا يتجاوز وزنها 1500 كجم، كما أن مؤخرتها منخفضة وتكاد تلامس الأسفلت، مما يتيح لها اجتياز المنعطفات بسهولة. أما سعة صندوق الأمتعة فتبلغ 264 لترا.

واستمدت السيارة Prelude الجديدة مجموعة الحركة والتعليق من السيارة Civic Type R وتأتي مزودة بمكابح Brembo القوية، بالإضافة إلى ناقل الحركة “S+”، الذي يضمن للعملاء الحصول على سيارة رياضية حقيقية تبعث على البهجة.

قيادة رياضية

وبينما يثير ناقل الحركة المتغير باستمرار الإزعاج بسبب التأثير البطيء والمطاطي، فإن ناقل الحركة في سيارة هوندا مبرمج لقفزات في عدد الدورات وتغييرات في التروس مصحوبة بنبضات خفيفة في دواسة الوقود، وهناك ثمانية تروس افتراضية يمكن نقلها يدويا أيضا عبر المقابض الموجودة على المقود، وهو ما يضفي إحساسا كلاسيكيا بالسيارات الرياضية مع الاستمتاع بالصوت الرياضي.

وتساعد كل هذه التجهيزات على تحفيز السائق لاتباع أسلوب قيادة رياضي بشكل متزايد، ولذلك من الأفضل تغيير نظام التعليق إلى الوضع الرياضي، حتى إذا شعر قائد السيارة بكل عثرة في الطريق فإنه في المقابل سوف يحصل على إحساس مثالي بسطح الطريق.

وتمتاز سيارة هوندا بنظام توجيه مباشر يحقق تأثيرا كبيرا بأقل جهد، كما يعمل المحرك الكهربائي على التغلب على تأخر التربو في محرك البنزين الموفر للوقود.

وعلى الرغم من الجهد الكبير المبذول في نظام الدفع والمواءمة، إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير للتطوير في المقصورة الداخلية، صحيح أن المقاعد توفر دعما جانبيا كبيرا ويمتاز المقود بأنه مريح في اليد، بالإضافة إلى تصميم زر ناقل الحركة المحاكي بشكل بديع، ولكن بخلاف ذلك لا يوجد سوى بعض الشعارات، التي تميزها عن لون السيارة Civic الرمادي الباهت.