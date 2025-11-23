قبل الشراء.. أرخص سيارة تقدمها ستروين في مصر بـ 585 ألف جنيه

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة أبارث عن إطلاق سيارتها الكهربائية 600e Competizione الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية المدمجة.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها الكهربائية 600e Competizione الجديدة تنطلق بقوة280 حصانا مع نظام قفل تفاضلي يمنح ثباتا عاليا على المنعطفات، بالإضافة إلى إحساس سباقي أصيل.

تسارع 600e Competizione الجديدة

وتنطلق السيارة الرياضية من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 9ر5 ثانية فقط، بينما تم تحديد السرعة القصوى إلكترونيا عند200 كلم/س.

وتتمتع السيارة بمكابح عالية الأداء، ومقاعد Sabelt® الرياضية، التي توفر ثباتا ممتازا أثناء القيادة السريعة، إلى جانب النظام الميكانيكي لتوزيع القوة على العجلات لضمان أفضل تماسك أثناء الانعطاف.

ألوان جذابة

ومن الناحية الجمالية، تجذب السيارة 600e Competizione الأنظار من خلال الطلاء الثنائي الاختياري، كما تتوفر لها ألوان جذابة مثل Shock Orange وAcid Green وAntidote White، بينما يُضيف السقف الأسود وشعار Abarth الكبير لمسة شرسة واضحة.

ويتميّز التصميم الخارجي بخطوط قوية وانسيابية تُبرز الطابع الديناميكي للسيارة لتبدو وكأنها سيارة سباق صغيرة تسير وسط المدينة.

المقصورة الداخلية

وفي المقصورة الداخلية، تشدد أبارث على الهوية الرياضية بكل وضوح؛ حيث تم استخدام فرش Alcantara الفاخر على لوحة العدادات والمقود والمقاعد الرياضية المحكمة، مع وضعية جلوس منخفضة وحماية الجوانب، مما يمنح السائق إحساسا حقيقيا بسيارة مهيأة لقيادة هجومية.