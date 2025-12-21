بالأرقام.. كوريا الجنوبية تكشف عن أكبر مستهلك لسياراتها في العالم

سول. د ب أ

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الأحد أن صادرات السيارات في البلاد ارتفعت بنسبة 13.7 % في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالشحنات القوية للطرازات الصديقة للبيئة والهجينة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت 6.4 مليار دولار في نوفمبر، مدعومة بتأثيرات سنة الأساس بعد أن تراجعت الشحنات الخارجية العام الماضي بسبب اضطرابات الشحن الناتجة عن الثلوج، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والموارد.

وقفزت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 23.4% لتصل إلى 78 ألفا و 436 وحدة، مسجلة 11 شهرا متتاليا من المكاسب على أساس سنوي.

ومن بين الطرازات الصديقة للبيئة، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 40% لتصل إلى 54 ألفا و 296 وحدة في نوفمبر.

وحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.1% على أساس سنوي في نوفمبر لتصل إلى 2.69 مليار دولار، كاسرة بذلك ثمانية أشهر متتالية من التراجعات التي أعقبت سياسة التعريفات الجمركية الجديدة لواشنطن.

وتوصلت سول وواشنطن إلى اتفاق لخفض التعريفات الجمركية على السيارات إلى 15% بدلاً من 25% التي فُرضت في أبريل.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 3.4 % لتصل إلى 820 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 32.1% لتصل إلى 730 مليون دولار.

