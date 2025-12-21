تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة الطارق للسيارات، الوكيل المحلي الجصري لعلامة "DFSK" التجارية في مصر، عن طرح السيارة DFSK E5 Plus سباعية المقاعد الجديدة رسميًا ولأول مرة بالسوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تقدم DFSK E5 Plus الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و 375 ألف جنيه، مع ضمان 7 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

تعمل السيارة DFSK E5 Plus بنظام REEV للمدى الممتد، والذي يتكون من محرك كهربائي لدفع العجلات، ومحرك بنزين صغير كمولد كهربائي فقط لشحن البطارية عند الحاجة، وليس لدفع العجلات مباشرة، ما يمنح السيارة مدى أطول وتجربة قيادة كهربائية.

تتكون منظومة دفع DFSK E5 Plus من محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي مع بطارية بسعة تتراوح بين 18.4 و25 كيلووات/ساعة، بقوة 230 حصان و330 نيوتن متر للعزم، وتصل من 0 إلى 100 كم ساعة في 7.7 ثانية، وتحقق E5 Plus مدى إجمالي يصل إلى 1.250 كيلومتر.

تقدم السيارة DFSK E5 Plus بطول 4,760 مم، وعرض 1,865 مم، وارتفاع 1,710 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2,785 مم، وتتميز المقاعد في الصفين الثاني والثالث بإمكانية الطي بنسبة 4/6، بينما يسمح الصف الثاني بالحركة الطولية مع إمكانية إمالة مسند الظهر حتى 125 درجة، مع شنطه خلفية بسعة 760 لترًا.

تأتي المقصورة الداخلية لـE5 Plus ببشاشة رئيسية مقاس 15.6 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية متعددة الوظائف، وتشمل منظومة الأنظمة الذكية 13 مستشعرًا عالي الأداء، موزعة بين خمس كاميرات عالية الدقة، ورادارين بتقنية الموجات المليمترية، وتدعم السيارة نظام رؤية بانورامية بزاوية 60 درجة، إلى جانب نظام الهيكل الشفاف بزاوية 540 درجة.

تضم E5 Plus منظومة كبيرة من الأمان أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء Blind Spot Detection -BSD، ونظام المساعدة على تغيير المسار Lane Change Assist -LCA.

