أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات الملاكي من مهمل ومصادر ومتروك جمارك سفاجا والدخيلة.

تقام جلسة المزاد وفق المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في الـ12 ظهر يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر الجاري، وذلك في قاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد وفق المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات "ملاكي" ماركات (كيا - تويوتا - فورد - بي إم دبليو - ميتسوبيشي - هيونداي - مرسيدس - نيسان) وغيرها.

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط، والبعض يرخص والبعض لا يرخص ويتم تقطيعه تحت إشراف لجنة من الهيئة المركزية للمبيعات.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 10 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)