شهد قطاع السيارات المصري خلال عام 2025 الذي ينتهي خلال أيام، انضمام نحو 15 علامة تجارية جديدة بواقع 44 سيارة تتاح لأول مرة على الإطلاق بالسوق المحلي.

وتعد دونج فينج بوكس الكهربائية التي قدمت رسميًا لأول مرة خلال شهر يوليو الماضي، أرخص سيارة جديدة تدخل السوق المحلي خلال العام الجاري بسعر رسمي 770 ألف جنيه.

نسنعرض في التقرير الآتي المواصفات التفصيلية للسيارة:

تتوفر دونج فينج بوكس من خلال شركة SN أوتوموتيف الوكيل المحلي لعلامة دونج فينج، وتعتمد على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، يولد عزم دوران 160 نيوتن متر، مع مدى يتراوح بين 330 أو 430 كم حسب الفئة.

أبعاد دونج فينج تبلغ بوكس 4030 مم للطول، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1570 مم، وقاعدة العجلات 2660 مم، ما يجعلها مصنفة كسيارة كروس أوفر صغيرة الحجم، وسعة التخزين الخلفية بمساحة 330 لتر، وتقف على جنوط رياضية قياس 17 بوصة.

تجهيزات الأمان تشمل وسادتين هوائيتين، نظام منع انغلاق الفرامل، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، ومساعد الفرامل، نظام الثبات الإلكتروني، ظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل ركن إلكترونية.

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات تشمل شاحن لاسلكي، شاشة مركزية قياس 12 بوصة، الفئة الأعلى تأتي بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام الركن التلقائي.

