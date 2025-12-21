إعلان

إطلاق DFSK E5 سباعية المقاعد كأرخص سيارة REEV بمصر لأول مرة

كتب : مصراوي

02:52 م 21/12/2025
تغطية - محمد جمال:

كشفت شركة الطارق للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "DFSK" الصينية في مصر، رسميًا عن السيارة DFSK E5 سباعية المقاعد، والتي تصنف كأرخص سيارة جديدة تعمل بنظام المدى الممتد REEV المتطور.

تعمل السيارة DFSK E5 التي تقدم في مصر لأول مرة، بمنظومة حركة تتكون من محرك كهربائي لدفع العجلات، ومحرك بنزين صغير كمولد كهربائي فقط لشحن البطارية عند الحاجة، وليس لدفع العجلات مباشرة، ما يمنح السيارة مدى أطول وتجربة قيادة كهربائية.

نستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات DFSK E5 الجديدة وأسعارها في مصر:

محرك DFSK E5

تعتمد DFSK E5 الجديدة على نظام دفع كهربائي ممتد المدى مع محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر، بقوة 174 حصان، وعزم الدوران الأقصى إلى 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أتوماتيك ومدى سير 1.150 كم بخزان وقود واحد فقط.

أبعاد DFSK E5

تأتي DFSK E5 سباعية المقاعد الجديدة كليًا بطول 4.760 مم، وعرض 1.865 مم، وارتفاع 1.710 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.785 مم.

تجهيزات DFSK E5

تأتي سيارة DFSK سباعية المقاعد الجديدة كليًا بشاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة تستخدم للتحكم في وظائف السيارة المختلفة، إلى جانب لوحة شحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charging Pad.

كما تم تجهيز السيارة بنظام صوتي فاخر Premium Audio System يضم 12 مكبر صوت موزعة داخل المقصورة

أنظمة الأمان والسلامة بـDFSK E5

تقدم DFSK E5 بمجموعة من أنظمة الأمان والسلامة المميزة في مقدمتها 6 وسائد هوائية، إلى جانب نظام مساعدة الركن البانورامي بزاوية 360 درجة، ونظام تحذير ربط حزام الأمان، ونظام المساعدة على الكبح.

أسعار DFSK E5

قدمت DFSK E5 الصينية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و 145ألف جنيه، وتقدم مع ضمان 7 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

