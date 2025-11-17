إم جي G50 بلس تصل مصر.. سيارة 7 راكب بمليون و230 ألف جنيه

في نوفمبر.. أرخص سيارة تقدمها بايك الصينية في مصر

أطلقت شركة منصور إم جي أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة MG التجارية في مصر، السيارة G50 Plus الـ(MPV) سباعية المقاعد العائلية رسميًا في السوق المصري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية تقدم إم جي G50 Plus الجديدة بفئة واحدة مقابل مليون و230 ألف جنيه.

تأتي G50 Plus موديل 2026 بطول يبلغ 4,825 مم، وعرض يصل إلى 1,825 مم، وارتفاع يقارب 1,778 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,800 مم، تأتي بتصميم عائلي تصميم السيارة يعكس هدفها كخيار عائلي يتمتع بمقصورة واسعة وقدرة على استيعاب 7 ركاب.

تعتمد G50 Plus على محرك سعة 1.5 لتر تربو، مما يوفر أداءً يصل إلى 181 حصانًا وعزم دوران يبلغ 285 ن·م عند 4,300 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات مزدوج القابض.

داخلية G50 Plus مجهزة بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وآندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي ومنافذ تهوية لصفوف المقاعد الخلفية، المقاعد تأتي بتصميم مرن.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام تثبيت إلكتروني للثبات (ESC)، إلى جانب مساعد بدء الحركة على المنحدرات (HSA) ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

