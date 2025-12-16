جريت وول تطلق سيارتها هافال H6 الجديدة في الأسواق.. صور وتفاصيل

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة جريت وول موتور عن إطلاق سيارتهاHaval H6 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتهاHaval H6 الجديدة تتمتع بمظهر خارجي قوي؛ حيث تأتي السيارة بخطوط واضحة وشبكة أمامية كبيرة وعجلات مقاس 19 بوصة.

وتوفر المقصورة الداخلية قمرة رقمية وشاشة لمسية كبيرة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية، إلى جانب حزمة موسعة من أنظمة المساعدة مثل مساعد الحفاظ على المسار والتنبيه للنقطة العمياء وكاميرا بزاوية 360 درجة.

دفع هجين

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين كامل يولد قوة243 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 530 نيوتن متر. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 8.3 ثانية.

وتستمد المنظومة طاقتها من بطارية ليثيوم-أيون مثبتة في الخلف بسعة 1.67كيلووات ساعة، وتتيح القيادة الكهربائية لمسافات قصيرة داخل المدينة.