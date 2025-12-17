مباريات الأمس
إعلان

7 صور ترصد "خناقة" أحمد رمضان بيكهام في فرح أحمد عبد القادر

كتب - يوسف محمد:

05:07 ص 17/12/2025
أثار أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من الجدل خلال حضوره حفل زفاف زميله بالفريق أحمد عبد القادر أمس الثلاثاء.

واحتفل عبد القادر بحفل زفافه أمس الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، في المنصورة بحضور عدد من نجوم النادي الأهلي ومن بينهم: "أحمد رمضان بيكهام، محمد شكرى وعمر كمال عبد الواحد".

وخطف أحمد بيكهام الأنظار بشكل كبير في الحفل، حيث دخل في مشادة مع أحد الحاضرين، قبل أن يتدخل مجموعة من الحاضرين لإنهاء الخلاف بين الثنائي.

ويذكر أن لاعب وسط المارد الأحمر أحمد عبد القادر، احتفل بحنته منذ عدة أيام، في مسقط رأسه بقرية طنبارة التابعة لمحافظة الدقهلية.

أحمد رمضان بيكهام حفل زفاف أحمد عبد القادر النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي

