انطلقت عملية التصويت في الداخل لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، اليوم الأربعاء، والتى تستمر حتى مساء غدٍ الخميس.

ويرصد "مصراوي" عددَ المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب وخريطة المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشهد تنافسًا واسعًا بين المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية المختلفة.

جاءت خريطة المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب حتى الآن، كالتالي:

حزب مستقبل وطن: 169 مقعدًا.

حماة الوطن: 79 مقعدًا.

الجبهة الوطنية: 54 مقعدًا.

الشعب الجمهوري: 18 مقعدًا.

فاز المستقلون حتى الآن بـ22 مقعدًا.

وجاء توزيع المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية على النحو التالي:

المستقلون: 118 مرشحًا.

حزب مستقبل وطن: 36 مرشحًا.

حزب حماة الوطن: 19 مرشحًا.

حزب الجبهة الوطنية: 14 مرشحًا.

حزب الوفد: 3 مرشحين.

حزب العدل: 3 مرشحين.

حزب النور: 3 مرشحين.

حزب الإصلاح والتنمية: مرشحان اثنان.

حزب المؤتمر: مرشح واحد.

حزب مصر الحديثة: مرشح واحد.

حزب إرادة جيل: مرشح واحد.

حزب التجمع: مرشح واحد.

وجَرَت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 على مدار يومَي الإثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر الجاري للمصريين بالخارج، في 139 مقرًّا انتخابيًّا داخل 117 دولة حول العالم، وتُعقد جولة الإعادة بالداخل اليوم الأربعاء وغدًا الخميس 17 و18 ديسمبر، ويتنافس في جولة الإعادة 202 مرشح على 101 مقعد داخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.