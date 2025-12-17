الرعاية الصحية بجنوب سيناء تقدم خدمات طبية للناخبين داخل اللجان

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء الفرق الطبية داخل لجان انتخابات مجلس النواب 2025، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين خلال توافدهم للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، والتي تُجرى بين مرشحين مستقلين على المقعد الفردي.

وأقبل عدد كبير من المواطنين على الفرق الطبية للاطمئنان على صحتهم، من خلال الخضوع لتحليل السكر وقياس ضغط الدم، وذلك ضمن التأمين الطبي الخاص باللجان، وتفعيلًا للمبادرات الرئاسية الخاصة بتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، تضم لجنة عامة و9 لجان فرعية، بواقع 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة رأس سدر مقرين انتخابيين، وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية يبلغ 67 ألفًا و932 ناخبًا، بواقع 16 ألفًا و421 ناخبًا وناخبة بمدينة رأس سدر، و6 آلاف و135 ناخبًا وناخبة بمدينة أبو زنيمة، و5 آلاف و420 ناخبًا وناخبة بمدينة أبو رديس، و39 ألفًا و966 ناخبًا وناخبة بمدينة طور سيناء.