السجن 15 عامًا لطالب وبراءة عمه في قضية قتل بقنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي وحضور محمد علي أبوعقيل وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة طالب بالسجن 15 عاما، وبراءة عمه، في قضية قتل شاب بطلق ناري بمركز قفط، بمحافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى شهر يناير من عام 2025، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين محمد.أ.ع.أ، 18 عاما، طالب وعمه أبوبكر.ع.أ.م، تهمة قتل مرعي.أ.م، بطلقات نارية من فرد خرطوش بدائرة مركز قفط.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه بسبب خلافات سابقة، قام على إثرها بإحضار فرد خرطوش، بتحريض من المتهم الثاني وأكلق على المجني عليه عدة طلقات نارية أودت بحياته في الطريق العام بدائرة مركز قفط.

أحيلت القضية برقم 1850 لسنة 2025 جنح قنا والمقيدة برقم 845 لسنة 2025 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 عاما، وبراءة المتهم الثاني.