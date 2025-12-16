إم جي 5 السيارة الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر.. تعرف على أسعارها

دريسدن - (د ب أ):

تقرر أن تخرج آخر سيارة من خط الإنتاج في المصنع الزجاجي التابع لشركة فولكس فاجن في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، الثلاثاء، وذلك بعد قرابة 24 عامًا من العمل.

وستبقى السيارة الأخيرة وهي من طراز "آي دي.3" حمراء اللون كقطعة عرض داخل المصنع، وقد وقع عليها جميع العاملات والعاملين، وفق ما أعلن فرع فولكس فاجن في ولاية سكسونيا (عاصمتها دريسدن).

ووصل عدد السيارات التي أنتجتها فولكس فاجن في هذا المصنع على مدار السنوات الماضية إلى أكثر من 165 ألف و500 سيارة.

يشار إلى أن مصنع فولكس فاجن الزجاجي في دريسدن جرى افتتاحه عام 2001 بإنتاج طراز "فايتون" الفاخر، والذي انتهى تصنيعه عام 2016.

ومع بدء إنتاج السيارة "إي جولف" في عام 2017، أصبح مصنع دريسدن أول موقع تابع لفولكس فاجن يتحول بالكامل إلى التنقل الكهربائي. ومنذ عام 2021، اقتصر الإنتاج في هذا المصنع على السيارة "آي دي.3".

وقال فرع فولكس فاجن في ولاية سكسونيا أن المصنع الزجاجي في دريسدن شهد على مرّ السنوات زيارات من شخصيات بارزة؛ فإلى جانب نجم الموسيقى العالمي أودو ليندنبرج، تسلم كل من فولفجانج شتومف وأكسل شولتس سيارة "فايتون" من المصنع الزجاجي.

كما قاد البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2006 سيارة فايتون صُنعت في دريسدن، وفي عام 2023، جرى تسليم سيارتين من طراز"آي دي.3" إلى الفاتيكان.

واعتبارًا من يناير 2026، سيعاد تجهيز المصنع الزجاجي، لكنه سيبقى موقعًا لتسليم السيارات. ولهذا الغرض، تدخل فولكس فاجن وولاية سكسونيا وجامعة دريسدن التقنية "تي يو" في شراكة استراتيجية.

ومن المخطط إنشاء مركز ابتكار يركز على مجالات تكنولوجية محورية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والإلكترونيات الدقيقة، وتصميم الرقائق. وتعتزم الجامعة استخدام نحو نصف المساحات داخل المصنع مستقبلًا.

ومن المقرر أن يحتفظ العاملون في المصنع والبالغ عددهم 230 شخصا بوظائفهم في دريسدن في الوقت الراهن.