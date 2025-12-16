إم جي 5 السيارة الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر.. تعرف على أسعارها

كيا تكشف عن سيارتها "سيلتوس" موديل 2027 الجديدة كليًا.. صور

مقارنة بين أرخص سيارة كروس أوفر يابانية وأوروبية في مصر

قبل الشراء.. تعرف على أسعار تويوتا كورولا "هايبرد" موديل 2026 في مصر

تصدرت إم جي 5 سيدان العائلية المدمجة، قائمة سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بأنحاء الجمهورية في شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فقد تم استصدرت الوحدات المرورية ما مجموعه 479 ترخيصًا للسيارة إم جي 5.

وتقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية في مصر، السيارة إم جي 5 موديل 2026 خلال شهر ديسمبر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات.

يبلغ سعر إم جي 5 الجديدة الفئة Luxury الأعلى تجهيزًا بسعر رسمي 950.000 جنيه.

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

بعد تداول فيديو خطير.. ما عقوبة استخدام الأنوار المبهرة في السيارات؟

15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

ترشيحات المستعمل.. 5 سيارات أتوماتيك من 370 وتصل لـ 600 ألف جنيه بمصر