خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مباراته الودية الأخيرة، استعدادا للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، أمام منتخب نيجيريا أمس، في لقاء انتهى بهدفين مقابل هدف واحد للفراعنة.

وشهدت مباراة الفراعنة مشاركة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي بشكل أساسي منذ بداية المباراة، ولكنه تصدر المشهد بشكل كبير، بعدما أخطأ في الهدف الذي سكن شباك الفراعنة، في مباراة الأمس.

ويعد محمد الشناوي من اللاعبين المصريين، الذين يتمتعون بجماهيرية ومتابعة قوية، لذا دائما ما يتصدر المشهد ويجعل أغلب الجماهير المصرية بمختلف انتمائتهم يبحثون عن أبرز المعلومات الخاصة به، ليست فقط المعلومات المرتبطة بكرة القدم ولكن الأمور الخاصة بالجانب الإنساني في حياة نجم المنتخب الوطني والمارد الأحمر.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد الشناوي:

ويبلغ حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي 36 عاما، فهو من مواليد 18 ديسمبر 1988، في قرية الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وولد الشناوي لعائلة متوسطة الحال، حيث كان والده يعمل في مجال صيانة أجهزة التليفزيون، طبقا لما ذكره أهالي قرية نجم الأهلي، في تصريحات لمصراوي في وقت سابق.

وكان والد محمد الشناوي رحل عن عالمنا، في 19 أغسطس الماضي 2025، بعدما تعرض لحادث سير على طريق الواحات.

وبالحديث عن والدة محمد الشناوي، فأن نجم الأهلي يعتبرها فأل حسن بالنسبة له، لذا يحرص على التواصل معها باستمرار قبل أي مباراة يخوضها.

ودائما ما كانت حياة محمد الشناوي العائلية بعيدة عن الأضواء بشكل كبير، لذا لا تتوفر الكثير من المعلومات عن أسرته ولكن الشناوي يعرف بكونه لديه 5 أشقاء، لعل أبرزهم أيمن الشناوى.

ونجم الأهلي والمنتخب الوطني، تزوج مرتين، الأولى في عام 2010 من سيدة تدعى منة عاصم، لديه منها طفلين وهما "مالك وآدم"، قبل أن ينفصل الثنائي، قبل أن يتزوج للمرة الثانية بعد فترة بسيطة في حفل عائلة.

