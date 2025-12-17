يبدأ وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا، تستمر على مدار يومين، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، وتنقّل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، بما يلبّي احتياجات سوق العمل الإيطالي، وفقًا للمعايير الأوروبية المعتمدة.

وبحسب بيان، من المقرر أن يعقد الوزير، اليوم، عددًا من اللقاءات مع مسؤولي شركات التوظيف والتدريب بإيطاليا، كما يلتقي داريو كوستانتيني، رئيس الاتحاد الوطني للحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا "CNA"، ويختتم لقاءاته بعقد اجتماع ثنائي مع مارينا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتشغيل المنظّم للعمالة المصرية.

وأكد وزير العمل محمد جبران على أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة على بناء شراكات حقيقية مع الجانب الإيطالي، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل الأوروبي، وفتح مسارات آمنة ومنظمة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويعقبه مؤتمر صحفي

أمطار ورياح وشبورة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 جولة الإعادة