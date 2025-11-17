بعد الكشف عن موعد إطلاق العلامة رسميًا..هل تصل أفاتر 11 مصر؟

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة بيجو الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها 308 المدمجة الجديدة في الأسواق.

تبدأ أسعار بيجو 308 بحسب المعلن من الشركة الفرنسية من 34 ألف و100 يورو (مليون و865 ألف جنيه مصري) تقريبًا للموديل الهاتشباك خماسي الأبواب ومن 35 ألف و140 يورو (مليون و914 ألف جنيه) للموديل الكومبي.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها 308 الجديدة تطل بواجهة جديدة، والتي تخطف الأنظار من خلال شعار الأسد المضاء، في حين تشتمل المقصورة الداخلية على عدادات محدثة، علاوة على ذلك تعمل برمجيات جديدة على الشاشة المركزية الكبيرة، التي توفر الآن أيضا الشحن الذكي وتخطيط المسار للنسخة الكهربائية.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة 308 الجديدة بنظام دفع هجين معتدل (Mild Hybrid) بقوة 100 كيلووات/136 حصان ونظام دفع هجين Plug-in بقوة 144 كيلووات/195 حصان.

كما يتوفر للسيارة محرك ديزل بسعة 1.5 لتر وبقوة 96 كيلووات/131 حصان.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر نسخة كهربائية بقوة 115 كيلووات/156 حصان، مع بطارية بسعة 3ر58 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 450 كلم.