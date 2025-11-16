أسعار ومواصفات ستروين C4X المجمعة محليًا بعد التخفيضات الأخيرة

في أسبوعين.. انخفاض أسعار 15 سيارة جديدة حتى 600 ألف جنيه

تقدم شركة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين في مصر، السيارة C4X موديل 2026 المجمعة محليًا في السوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري بتخفيض يصل إلى 100 ألف جنيه.

تشمل قائمة الأسعار الجديدة للفئات المطروحة محليًا فئتين رئيسيتين من C4X، هما فييل وشاين. حيث تم تخفيض سعر الفئة الأولى 90 ألف جنيه ليصبح 1.199.000 جنيه، بينما انخفض سعر الفئة الثانية الأعلى تجهيزاً قيمة 100 ألف جنيه ليصبح 1.349.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ستروين C4X الجديدة بمصر:

يتم إنتاج السيارة في مصر بمصنع الهيئة العربية للتصنيع ضمن خطة توطين صناعة السيارات، تعتمد ستروين C4X على محرك PureTech سعة 1.2 لتر تيربو بقوة 130 حصانًا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ويبلغ سعة صندوق الأمتعة 510 لتر، مع تصميم يجمع بين خصائص السيدان وارتفاع سيارات الكروس أوفر.

الفئة الأولى Feel تضم تجهيزات قياسية تشمل جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، مثبت سرعة مع محدد للسرعة، وفرامل يد كهربائية. كما تتضمن نظام تكييف هواء ثنائي المناطق، و6 وسائد هوائية، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام صوتي بأربع سماعات يدعم البلوتوث وفتحات USB.

أما الفئة الأعلى Shine فتشمل تجهيزات إضافية من بينها سقف بانورامي كهربائي، جناح خلفي، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية عالية الدقة، ومقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم الفقرات القطنية.

وتحتوي الفئة العليا أيضًا على شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وشاشة وسطية تعمل باللمس قياس 10 بوصات، وشاحن لاسلكي، وإضاءة أمامية بنظام LED مع خاصية التحكم التلقائي في الإضاءة العالية.

