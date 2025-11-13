150 ألف جنيه تخفيض بأسعار تويوتا كورولا موديل 2026 في مصر.. التفاصيل

نيسان تطرح فئة رخيصة من "نافارا" وتخفض أسعار المتوفر حاليًا بمصر.. التفاصيل

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة التجارية في السوق المحلي، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات الشركة اليابانية في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكشفت قائمة الأسعار الجديدة عن تراجع أسعار السيارة تويوتا كورولا سيدان العائلية موديل 2026 التي تتوفر بـ6 فئات من التجهيزات بقيمة ثابتة 150.000 جنيه.

ووفقًا للوكيل المحلي أصبحت أسعار كورولا تبدأ من 1.150.000 جنيه للفئة Active، والفئة Comfort بـ1.250.000 جنيه، والفئة Smart الثالثة بـ1.350.000 جنيه، والفئة Smart بسقف زجاجي بـ1.450.000 جنيه.

أما الفئة Elegance من كورولا أصبح سعرها الجديد بعد التخفيض 1.500.000 جنيه؛ بينما سعر تويوتا كورولا هايبرد 2.000.000 جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا الجديدة على محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

