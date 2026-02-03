ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.06 جنيه للشراء، و47.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.06 جنيه للشراء، و47.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.