"جي باور" توقظ الوحش الكامن بداخل بي إم دبليو M8

أرخص سيارة زيرو تقدمها علامة فيات في مصر.. لا تتجاوز 650 ألف جنيه

أسعار ومواصفات رينو أوسترال 2026 بعد تخفيضها أكثر من 200 ألف جنيه

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة "جي باور" (G-Power) عن إجراء تعديلات تقنية على السيارة بي إم دبليو M8 الكوبيه لتوقظ الوحش الكامن بداخلها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محركV8 مزدوج التربو بسعة 4ر4 لتر، زادت قوته إلى820 حصانا مع عزم دوران أقصى يبلغ 1000 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم G8M Bi-Turbo، من0 إلى 100 كلم/س في غضون 5ر2 ثانية فقط.

شخصية شرسة

وتتمتع السيارة المعدلة بشخصية شرسة ترسم ملامحها غطاء المحرك المصنوع من الكربون والجناح الخلفي الرياضي مع تفاصيل سوداء وجنوط ذهبية لامعة، في حين يمنحها اللون الأخضر المميز مع ألياف الكربون مظهرا لافتا للأنظار.

كما تقدم شركة التعديل الألمانية نسخة أكثر قوة تحمل الاسم G8M Hurricane RR ، والتي تزأر بقوة900 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 1050 نيوتن متر.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر باقة تعديلات أصغر، والتي ترفع قوة المحرك إلى 700 حصان و850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.