شيفرولية العلامة الأكثر ترخيصًا للسيارات بمصر خلال سبتمبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات فى تقريرها الشهري الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتم ترخيصها "زيرو" 56690 مركبة بنسبة ارتفاع 8%عن الشهر السابق كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1912 مركبة موديل 2022 و 1406 مركبة موديل2023 و2765 مركبة موديل 2024 و30647 مركبه موديل 2025 و19960 مركبه موديل 2026.

وكشف التقرير تربع شيفوروليه القمة فى عدد المركبات العام حيث بلغت 2801مركبه بانخفاض عن الشهر السابق 12.7%وفي المركز الثانى نيسان 2395 مركبه بانخفاض بلغ 17.1% عن الشهر السابق وفى المركز الثالث ام جى 2179 مركبه بارتفاع بلغ 15.1% وفى المركزالرابع هيونداى1813مركبة وفى المركز الخامس شيرى 1725مركبة وفي المركز السادس كيا 1155مركبه.

أما المركز السابع جاءت جيتور 875 مركبة وفي المركز الثامن تويوتا 841مركبة وفي المركز التاسع مرسيدس بـ 804 مركبة، وفي المركز العاشر سكودا 619 مركبة.

أما المركز الحادى عشر كان من نصيب بى واى دى 545 مركبه، فى مركز الثانى عشر ساواست 544 مركبة، المركز الثالث عشر فولكس فاجن 419 مركبة، المركز الرابع عشر ميتسوبيشى 410 مركبة وفى المركز الخامس عشر شانجان 404 مركبة.

