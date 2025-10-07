إعلان

في سبتمبر.. انضمام أكثر من 1300 سيارة كهربائية جديدة إلى شوارع مصر

كتب : محمود أمين

03:23 م 07/10/2025

الشحن الصيني للسيارات الكهربائية

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات فى تقريرها الشهري الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن عدد المركبات الكهربائية التى تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأكد تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى على المركبات أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 21-7-2021 وحتى سبتمبر 2025 بلغت 18.507 مركبه من بينها 15.950 سيارة.

وكشفت البيانات أن عدد المركبات التي تعمل بالكهرباء التي تم ترخيصها في شهر سبتمبر 2025 فقط بلغت 1.324 سيارة كهربائية.

وسجلت علامة بى واى دى الصينية حضورها بـ426 سيارة واستحوذت سونج بلاس وحدها على 112 سيارة، وجاءت علامة نيسان اليابانية فى المركز الثاني بإجمالي 132 سيارة معظمها من السيارة إكس تريل بواقع 117 سيارة.

وجاءت علامة روكس الصينية ثالثًا في قائمة الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية بـ92 سيارة، ثم بى إم دبليو الألمانية رابعًا بـ91 سيارة من بينها 21 سيارة i5، فمرسيدس الألمانية خامسًا التي احتلت المركز استحوزت بإجمالي 66 سيارة، ثم ديبال الصينية سادسًا بـ61 سيارة.

واحتلت علامة فولكس فاجن الألمانية الترتيب السابع بإجمالي 59 سيارة، وأفاتار الصينية ثامنًا بإجمالي 40 سيارة، وزيكر الصينية تاسعًا بـ33 سيارة، وفي الترتيب العاشر إم جي الصينية بواقع 10 سيارات.

