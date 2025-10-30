آرك فوكس كاولا S تصل مصر رسميًا.. أسعار ومواصفات تفصيلية

أرك فوكس ألفا S5 الكهربائية تصل مصر.. تبدأ من 1.5 مليون جنيه

كشفت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة أرك فوكس الكهربائية، عن السيارة آرك فوكس كاولا S الكهربائية الجديدة التي تصنَف بفئة MPV ميني فان بالسوق المصري لأول مرة.

تقدم آرك فوكس كاولا S ببطارية من نوع LFP بسعة قريبة من 58.86 كيلواط ساعة تمنح مدى تشغيليًا قد يصل حتى 500 كم. المحرك الأمامي ينتج حوالى 163 حصانًا مع سرعة قصوى محدودة.

من الميزات باب منزلق على الجانب الأيمن يسهّل الوصول الآمن للأطفال ويمنع انفتاح الأبواب بشكل تقليدي، كما طرحت ARCFOX نسخة Kaola S التي تأتي على أنها فئة شبه كروس أوفر بنفس المواصفات الأساسية.

تأتي أرك فوكس كاولا S بطول السيارة 4500 مليمتر، وعرضها 1870 مليمتر، وارتفاعها 1655 مليمتر، مع قاعدة عجلات بطول 2820 مليمتر.

تُقدم أركفوكس كاولا S في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و124 ألف و900 جنيه للفئة الأولى Air، والفئة Pro سعرها مليون و199 ألف و900 جنيه.

