طرح هافال H7 الهايبرد رسميًا في السوق المصري.. ضمان مليون كم

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال في مصر، عن الإطلاق الرسمي لأحدث طرازاتها "HAVAL H7 HEV" خلال فعالية حصرية أقيمت في صالة العرض الجديدة بالتجمع الخامس.

تأتي HAVAL H7 HEV الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بتصميم خارجي صندوقي يعكس مزيجًا مثاليًا بين القوة ولغة العصر، مع شبكة أمامية ضخمة مطلية بالكروم، ومصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم ديناميكي حديث، وخطوط جانبية حاده تمنحها مظهرًا عصريا وفخمًا في آن واحد.

تأتي H7 HEV بأبعاد متوازنة تعكس حضورها القوي على الطريق، بطول 4705 مم وعرض 1908 مم وارتفاع 1780 مم مع قاعدة عجلات بطول 2810 مم، لتمنح الركاب مساحة رحبة ومقصورة مريحة تتسع لكل أفراد العائلة، مع سعة تخزينية لصندوق الأمتعة تتراوح بين 483 إلى 1362 لترًا.

تعتمد H7 HEV على منظومة هجينة متطورة تضم: محرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر، ومحرك كهربائي يعمل بتناغم مع محرك البنزين لتقديم قوة إجمالية تصل إلى 240 حصانًا وعزم دوران يبلغ 530 نيوتن.متر، وناقل حركة أوتوماتيكي كهربائي (DHT)، وتأتي بثلاثة أوضاع للقيادة: الاقتصادي – الرياضي – الكهربائي النقي (EV).

من الداخل، تجمع السيارة بين الفخامة وروح المغامرة في تصميم داخلي مبتكر يعكس طابعًا ديناميكيًا يثير الحماس للانطلاق والاستكشاف، إلى جانب التطور التقني الذي يمنح تجربة قيادة متكاملة.

تضم المقصورة شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة وسطية تعمل باللمس قياس 14.6 بوصة تدعم أنظمةWireless Apple CarPlay and Android Auto Apple CarPlay ، مع نظام صوتي محيطي فائق الجودة من 8 سماعات يمنح تجربة استماع غامرة. كما زُوّدت السيارة بمكيف هواء مزدوج المناطق مع تحكم مستقل للمقاعد الخلفية، ومقاعد جلدية فاخرة قابلة للتعديل كهربائيًا مزودة بخاصيتي التبريد والتدفئة في المقاعد الأمامية، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان تضفي أجواءً راقية وحيوية أثناء القيادة الليلية.

تأتي Haval H7 HEV بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والتي تشكل إحدى نقاط التميز الفريدة (USP) للسيارة، وتشمل تلك الأنظمة: نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB)، ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي (FCW)، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، ونظام التحذير عند مغادرة المسار (LDW)، ونظام مراقبة النقطة العمياء (BSD)، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام التنبيه من المركبات العابرة أثناء الرجوع للخلف (RCTW)، ونظام مثبت السرعة الذكي (SCC)، ونظام التعرف على إشارات المرور (TSR)، وكاميرات محيطية بزاوية 540 درجة تمنح رؤية شاملة للمحيط، ونظام المساعدة على الركن الذاتي (Auto Park)، وكذلك تتضمن وسائل أمان مثل: 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وتتكامل هذه الأنظمة لتوفر أعلى مستويات الأمان والثقة في كل رحلة، سواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة.

وقال محمد مراد – مدير قطاع علامة هافال لدى جي بي أوتو: "نعتز اليوم بإطلاق H7 HEV كخطوة جديدة في رحلة هافال نحو تقديم سيارات أكثر كفاءة وابتكارًا في السوق المصري. هذه السيارة تجسد رؤية هافال لتقديم تجربة SUV متكاملة تجمع بين القوة والاقتصاد، وبين الراحة والتكنولوجيا الذكية، بما يلائم تطلعات الجيل الجديد من السائقين في مصر".

وأضاف مراد أن الإطلاق الجديد يعكس التزام جي بي أوتو بتوسيع محفظتها من السيارات الهجينة تماشيًا مع التوجهات العالمية نحو حلول التنقل المستدام، مؤكدًا أن H7 HEV تمثل بداية مرحلة جديدة تعيد تعريف مفهوم الفخامة الذكية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وقال مايكل تشونج، المدير العام لإقليم إفريقيا في شركة جريت وول موتورز (GWM): "تُعد مصر سوقًا استراتيجيا محوريًا بالنسبة لمجموعة جريت وول موتورز في القارة الإفريقية، فهي تمثل بوابة رئيسية لانطلاقنا نحو أسواق المنطقة بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وإمكانات اقتصادية واعدة. ومنذ بدء شراكتنا المثمرة مع مجموعة غبور في عام 2021، حظيت منتجاتنا بتقدير وثقة العملاء المصريين بفضل ما تقدمه من جودة عالية وأداء موثوق وتجربة قيادة استثنائية. ونحن في جريت وول موتورز نؤمن بأن السوق المصري يتمتع بفرص نمو كبيرة، ولهذا نواصل التزامنا الراسخ بتقديم منتجات مبتكرة وخدمات أفضل تلبي تطلعات العملاء وتواكب تطور صناعة السيارات في مصر والمنطقة".

قدمت هافال H7 HEV الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة سعرها 1,660,000 جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم وضمان على مكونات النظام الهجين والمكون من البطارية والموتور وناقل الحركة 8 سنوات أو مليون كم وكذلك 8 سنوات خدمة الإنقاذ السريع على الطرق بالمجان.

