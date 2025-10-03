بعد تراجعها 400 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سمارت #1 الكهربائية في مصر

بعد الانخفاضات الأخيرة.. أرخص سيارة يابانية أتوماتيك جديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة عز العرب، وكيل علامة سمارت للسيارات الكهربائية الفاخرة بمصر، سيارتها سمارت #1 الكهربائية خلال شهر أكتوبر الجاري بتخفيض بلغ 400 ألف جنيه.

تقدم سمارت #1 الكروس أوفر اللجديدة في السوق المصري بعد التخفيض بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من1.490 جنيه لفئة Pure+، والفئة الثانية Pro+ بسعر 1.840 مليون جنيه، والفئة الثالثة Premium بسعر 1.990 مليون جنيه، والفئة الرابعة BRABUS بسعر 2.140 مليون جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سمارت #1 الكهربائية الجديدة في مصر:

وتعتمد سمارت #1 على محرك كهربائي بقوة تبلغ 268 حصان وعزم دوران 284 نيوتن متر ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 6.7 ثانية مع سرعة قصوى 180 كم في الساعة.

وتتغير بعض المواصفات في نسخة برابوس حيث تصل القوة إلى 422 حصان وعزم الدوران الي 543 نيوتن متر مع تسارع في 3.6 ثانية فقط.

وتتمتع السيارة بمدى قيادة يصل إلى 440 كيلومترًا، مع إمكانية شحن سريع من 10%-80% في 30 دقيقة باستخدام تيار مستمر.

داخل السيارة، تتمتع "سمارت 1" بمقصورة تشمل سقف زجاجي بانورامي يعزز الإحساس بالاتساع، بالإضافة إلى كونسول مركزي عائم وشاشة لمسية كبيرة بحجم 12.8 بوصة. وتقدم السيارة تجربة صوتية بفضل النظام الصوتي الذي يتضمن 13 مكبر صوت ومضخم صوت، إلى جانب إضاءة محيطية بـ 64 لوناً مع 20 مستوى لضبط الإضاءة.

من خلال تقنية متقدمة، يمكن مشاركة مفتاح "سمارت 1" الرقمي عبر تطبيق الهواتف المحمولة، مما يتيح للسائق إضافة هوية ذكية واستخدام السيارة بسهولة بين أفراد العائلة أو الأصدقاء. كما تدعم السيارة نظام السائق الذكي الذي يشمل مساعد القيادة في الطرق السريعة والنظام المساعد في الازدحام المروري.

