فورد فيوجن 2017 في سوق المستعمل بأقل من 800 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تعد فورد فيوجن واحدة من السيارات التي لاقت قبولًا ونجاحا بالشارع المصري خلال السنوات الماضية، وبات العديد من المقبلين على الشراء يبحثون عن أسعارها بسوق المستعمل مع التراجع الكبير بالأسعار خلال الفترة الحالية.

تباع فورد فيوجن 2017 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 780 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية فى سعر السيارة النهائي.

فورد فيوجن بطول 4870 مم، عرض 1852 مم، ارتفاع 1480 مم، طول قاعدة عجلات 2850 مم، مساحة تخزين خلفية تصل لـ 453 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

فورد فيوجن مزودة بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان والحماية في مقدمتها 7 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التحكم في ثبات السيارة ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA، نظام تنبيه السائق في حالة التشتت، التحذير من الخروج عن المسار.

كما تتوفر بالسيارة حساسات ركن أمامية وخلفية معزز بكاميرا خلفية، نظام مراقبة الجر TCS، نظام قياس ضغط الهواء بالإطارات TPMS، نظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA.

ويتاح في فورد فيوجن نظام إضاءة نهارية LED، تكييف هواء ثنائي المناطق، شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم أنظمة توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Apple Car Play و Android Auto، فتحة سقف، مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة.