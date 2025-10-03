بعد الانخفاضات الأخيرة.. أرخص سيارة يابانية أتوماتيك جديدة في مصر

فورد فيوجن 2017 في سوق المستعمل بأقل من 800 ألف جنيه

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة صني سيدان العائلية موديل 2026 بتخفيض يتراوح بين 15 وحتى 55 ألف جنيه خلال أكتوبر الجاري.

تبدأ أسعار نيسان صني الجديدة في مصر للفئة المانيوال عند 645.000 جنيه، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أرخص سيارة يابانية أتوماتيك في مصر:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

