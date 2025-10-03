أحدث علامة سيارات بمصر.. قائمة بأسعار طرازات "هونشي" الصينية

بفارق 29 ألف جنيه.. تشتري "رينو تاليانت" أم "بروتون ساجا" موديل 2026

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة FBB Motors، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هونشي الصينية في مصر، 6 طرازات جديدة للعلامة الصينية بمصر لأول مرة، وهي أحدث العلامات المنضمة للسوق المصري خلال الفترة الحالية.

تتيح العلامة الصينية تشكيلة متنوعة من الطرازات الجديدة التي تتنوع بين سيدان فاخرة كبيرة الحجم و كروس أوفر وSUV، كما أنها تقدم الطرازات الكهربائية والبنزين وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون 499 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار مواصفات سيارات علامة هونشي الصينية في مصر:

هونشي أوسادو

تعتمد هونشي أوسادو على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر بسعة 1.5 لتر تربو بقوة 156حصان، وعزم الدوران يبلغ 225 نيوتن متر، مما يوفر استجابة ممتازة للتسارع، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات.

تتوفر هونشي أوسادو في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من Comfort: 1,499,000 جنيه، و 1,749,000 جنيه لفئة Luxury.

هونشي EH7

تعتمد هونشي EH7 الكهربائية الجديدة على بطارية سعة 85 كيلوواط/ساعة، بقوة 344 حصان، وعزم الدوران 450 نيوتن/متر، وتصل من (0-100 كم/س) خلال 6.2 ثانية، وتسير 510 كم/بالشحنة الواحدة.

تقدم هونشي EH7 الكهربائية الجديدة في مصر ببفئة واحدة بسعر رسمي 2,199,000 جنيه.

هونشي EHS7

تُصنف هونشي EHS7 كسيارة SUV كبيرة الحجم، وتأتي هونشي EHS7 الكهربائية بطول 4925 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1680 مم ويمكن أن ينخفض إلى 1665 ملم عند استخدام نظام التعليق الهوائي، وقاعدة عجلات تبلغ 3000 مم

تقدم هونشي EHS7 بمحرك كهربائي بقوة 344 حصان، وتسير حتى 475 كم في الشنحة الواحدة، وتصل لسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

تتوفر هونشي EHS7 في مصر بفئة واحدة سعرها الرسمي 2,399,000 جنيه.

هونشي HS3

تقدم هونشي HS3 لجديدة بالسوق المصري بمحرك 4 سلندر تربو سعة 1.5 لتر بقوة 166 حصان، مع ناقل حركة DCT 7 سرعات.

تقدم هونشي HS3 في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي يبلغ 1,849,000 جنيه.

هونشي EHS9

تعتمد هونشي EHS9 على محركين كهربائيين بنظام دفع كلي للعجلات، ببطارية سعة 99 كيلووات، بقوة 686 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن.متر، وتسير 441 كم/ساعة في الشحنة الواحدة

تقدم هونشي EHS9 الكهربائية في مصر بفئة واحدة بسعر 3 ملايين و200 ألف جنيه.

هونشي H9

تعتمد هونشي H9 على محرك تربو سعة 3.0 لتر يولد قوة 326 حصاناً وعزم 445 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات مزدوج القابض، وتصل لسرعة قصوى 230 كم/ساعة.

لم يكشف الوكيل المحلي للعلامة الصينية بمصر عن الأسعار الرسمية لهونشي H9.