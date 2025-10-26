ساعات وتنطلق سيارة جديدة لهافال في مصر.. تعرف عليها

تستعد شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصرية لعلامة "هافال" في مصر، خلال الساعات القليلة القادمة إلى إطلاق سيارتها الجديدة H7 الهجينة، وذلك لأول مرة بالسوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هافال H7 الجديدة عالمياً:

تأتي هافال H7 بمحرك هجين يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تربو ومحرك كهربائي، بقوة 179 كيلوواط مع عزم دوران يبلغ 530 نيوتن متر. وينتج محرك البنزين قوة تصل إلى 110 كيلوواط عند 5500-6000 دورة في الدقيقة، بينما يقدم المحرك الكهربائي قوة تبلغ 130 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر.

يبلغ طول هافال H7 الجديدة 4705 ملم، وعرضها 1908 ملم، وارتفاعها 1780 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2810 ملم وخلوص أرضي يصل إلى 210 ملم، مع مساحة تخزين تبدأ من 483 لتر وتصل حتى 1362 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

تأتي هافال H7 الجديدة بمنظومة كبيرة من وسائل الأمان في مقدمتها وسائد أمامية وجانبية وستائرية ووسادة مركزية، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة مثل مثبت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ومساعد الازدحام المروري، والتنبيه من الاصطدام الأمامي والخلفي، والتحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقطة العمياء مع المساعدة في تغيير المسار.

كما زودت H7 الجديدة بنظام الكاميرات المحيطية بزاوية 360 درج، إلى جانب نظام الفرملة التلقائية للطوارئ مع خاصية التعرف على المشاة، بالإضافة إلى أنظمة التحكم في الثبات الإلكتروني، والجر، والمساعدة على صعود ونزول المنحدرات، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات.

تأتي المقصورة الداخلية لـ H7 الجديدة في قمة الفخامة حيث زودت بشاشة معلومات ترفيهية قياس 14.6 بوصة تعمل باللمس ومتوافقة مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Aut، وشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة أمام السائق لعرض البيانات. وحصلت السيارة على شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام إضاءة داخلية محيطية، إلى جانب نظام صوتي متكامل يضم 8 مكبرات صوت تدعم الراديو الرقمي DAB+.

