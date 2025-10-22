في أقل من شهر.. تراجع أسعار أكثر من 25 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه

أعلنت شركة جميل موتورز، الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الصينية في مصر، عن تقديم السيارة "أيون واي" Aion-Y الـSUV المدمجة رسميًا في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، تتوفر السيارة الجديدة والتي تعد أول الطرازات الكهربائية للعلامة الصينية في السوق المصري بسعر رسمي مليون و300 ألف جنيه.

تستند جي إي سي Aion Y على محرك كهربائي بقدرة 150 كيلوواط (204 حصان) وعزم دوران يبلغ 225 نيوتن متر، مع نظام شحن سريع من 10٪ إلى 80٪ خلال نحو 34 دقيقة.

سيارة جي إي سي الجديدة مبنية على منصة GEP 2.0 المخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل، وتعمل ببطارية فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) بسعة تصل إلى 63.2 كيلوواط/ساعة، تمنحها مدى قيادة يصل إلى 490 كيلومترًا وفق معيار NEDC.

تلفت Aion Y الأنظار بتصميمها الخارجي الجريء والمستقبلي، حيث تعتمد مصابيح أمامية على شكل "أجنحة الملاك" وخطوط انسيابية تمنحها حضورًا على الطريق، فيما تمتد المصابيح الخلفية عبر عرض السيارة لتعزيز الطابع العصري.

يبلغ طول السيارة 4535 ملم، والعرض 1870 ملم، والارتفاع 1650 ملم، وقاعدة العجلات بطول 2750 ملم.

وتضم المقصورة الداخلية شاشة وسطية كبيرة بقياس 14.6 بوصة، مع لوحة عدادات رقمية وسقف بانورامي في بعض الفئات، والمساحات الداخلية مناسبة للعائلات الصغيرة، نظام ترفيه يدعم تقنيات الجيل الخامس (5G).

تأتي السيارة Aion Y بمجموعة من أنظمة المساعدة الذكية، تشمل نظام الفرملة التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة النقطة العمياء، والتحكم الذكي في الثبات، إلى جانب مستشعرات وكاميرات توفر رؤية شاملة للسائق نظام مساعدة القيادة الآلي ADiGO 3.0، .

كما تتميز البطارية المسماة "Magazine Battery" بهيكل معزز لزيادة الأمان ومنع الاشتعال حتى في ظروف الحوادث الشديدة.