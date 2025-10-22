"التوأمان".. تويوتا بيلتا وسوزوكي سياز 2022 في سوق المستعمل بهذه الأسعار

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها إم جي في مصر

تعد تويوتا بيلتا واحدة من السيارات السيدان التي لاقت قبولًا بالشارع المصري خلال السنوات الماضية، وبات العديد من المقبلين على الشراء يبحثون عن أسعارها بسوق المستعمل مع التراجع الكبير بالأسعار خلال الفترة الحالية.

وتعتبر تويوتا بيلتا نسخة طبق الأصل من سوزوكي سياز فهما نتاج مشروع مشترك بين كل من شركة تويوتا العالمية ومواطنتها سوزوكي موتورز، وكان يتم إنتاجهما في دولة الهند.

وتتوفر تويوتا بيلتا موديل 2022 عبر الأسواق الإلكترونية لبيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري يتراوح بين 740.000 جنيه و830.000 جنيه، بينما نفس الموديل من سوزوكي سياز مطروح للبيع بمتوسط من 720.000 إلى 800.000 جنيه؛ وتتحكم الحالة الفنية فى سعر السيارة النهائي.

في التقرير الآتي استعراض لمواصفات كلا السيارتين اللتين تمتلكان نفس المواصفات الفنية والميكانيكية:

الأبعاد الخارجية للسيارة

يبلغ الطول 4490 مم، عرض 1730 مم، والارتفاع الكلي عن الأرض 1475 مم، يبلغ طول قاعدة العجلات 2650 مم، وتتسع مساحة صندوق الأمتعة إلى 495 لتر مكعبًا.

منظومة الحركة

تعتمد بيلتا وسياز على محرك رباعي السلندرات سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصان، عزم أقصى 138 نيوتن.متر، يتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات.

تتسارع السيارة بعجلاتها الامامية من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12 ثانية، تستهلك في المتوسط 5.1 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تجهيزات الأمان

تقدم بيلتا من تويوتا وسياز عبر سوزوكي في مصر بتجهيزات أمان تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD.

المقصورة الداخلية

تقدم السيارتان بشاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 7 بوصة مع خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر البلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، خاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح.

