هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة اقتصادية مستعملة؟ "رئيس التجار" يجيب

علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة التجار ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على حالة التباطؤ وركود المبيعات التي يشهدها سوق السيارات المستعملة خلال الأشهر الأخيرة.

قال أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" إنه يجب تقسيم سوق المستعمل وفقًا للمعطيات الحالية إلى ثلاث شرائح سعرية، وذلك للإجابة بوضوح على سؤال هل يمر سوق السيارات بمرحلة ركود وتوقف بالمبيعات أم لا؟

وأضاف أن الشريحة الأولى التي تتراوح فيها أسعار السيارات ما بين 100 وحتى 700 ألف جنيه لا تزال تحتاج إلى مزيد من ضبط التسعير من قبل البائعين والتجار، ناصحًا الباحثين عن سيارة بهذه الأسعار الانتظار لحين الوصول إلى الأسعار العادلة، لافتًا إلى أن حركة البيع في هذه تشهد تباطؤًا ملحوظًا.

وأوضح أن الشريحة الثانية التي تتراوح فيها الأسعار من 700 وحتى مليون و500 ألف جنيه، هي الأفضل حالا بالسوق بعد وصول إعادة التسعير بها إلى مستويات قياسية، ويرجع ذلك إلى أن المستهلك يضع السيارة المستعملة أمام مثيلتها الزيرو، ما يجعل التاجر يتوخى الحذر في السعر بهدف إتمام عملية البيع خلال وقت قصيرة.

وأكد أبو المجد، إلى أن السيارات التي تتجاوز 1.500.000 جنيه وتصل إلى 3.000.000 في سوق المستعمل لا زالت أسعارها مرتفعة، وتحتاج إلى انخفاض يقارب الـ 5% حتى تكون الأسعار أكثر عدلًا مقارنة بمثيلاتها في الزيرو.

وأشار إلى أن التخفيضات الكبيرة التي يشهدها سوق السيارات الـ"زيرو" والتي وصلت خلال الأسابيع القليلة الماضية لنحو 25% يجب أن تنعكس في سوق المستعمل بتخفيضات تتراوح ما بين 10% و 15%.

وحذر رئيس رابطة التجار، بائعي السيارات المستعملة من العناد واستمرار التمسك بالأسعار المرتفعة، مؤكدًا أن هؤلاء قد لا يتمكنوا من بيع سياراتهم فيما بعد لأن هناك حرب حقيقية بسوق السيارات ومن يظن أهن سيبيع بأسعار مبالغ فيها لن يحقق ذلك أبدًا.

اقرأ أيضًا:

مع زيادة أسعار البنزين.. كيف توفر 10% من استهلاك سيارتك؟

آخرهم أمير الكويت| أردوغان يواصل إهداء زعماء العالم السيارة "TOGG".. ما قصتها؟

أكثر من 430 ألف جنيه تخفيض بأسعار فولفو EX30 الكهربائية في مصر