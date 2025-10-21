أكثر من 430 ألف جنيه تخفيض بأسعار فولفو EX30 الكهربائية في مصر

20 صورة للنسخة الأصغر من تويوتا "لاند كروزر" بعد الكشف عنها رسميًا

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة فولفو في مصر، عن تقديم خصومات كبيرة على جميع فئات السيارة EX30 الكهربائية المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتخطت قيم التخفيضات التي أعلن عنها الوكيل المحلي حاجز 430 ألف جنيه، فقد انخفض سعر الفئة الأولى من 2,030,000 جنيه إلى 1,699,000 جنيه، بينما تراجع سعر الفئة الثانية من 2,230,000 جنيه إلى 1,799,000 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فقد أصبح سعرها بعد التخفيض 1,950,000 جنيه بدلاً من 2,270,000 جنيه.

وتتوفر فولفو EX30 التي تعد أصغر سيارات العلامة محليًا بفئتين رئيسيتين من حيث المحركات، الفئة الأولى بمحرك واحد بقوة 268 حصان ونظام دفع خلفي، والثانية بمحركين بقوة إجمالية 422 حصانًا ونظام دفع رباعي.

تتميز السيارة ببطارية سعة 64 كيلوواط ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى 442 كيلومترًا لفئة الدفع الخلفي، و426 كيلومترًا لفئة الدفع الرباعي.

من حيث الأداء، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية في النسخة المزودة بمحركين، بينما تصل النسخة ذات المحرك الواحد إلى نفس السرعة خلال 5.1 ثانية.

على مستوى المقصورة، تتميز السيارة بلمسات عصرية وتقنيات متطورة، أبرزها شاشة تحكم لمسية كبيرة بقياس 12 بوصة، تدير كافة أنظمة السيارة وتعرض معلومات القيادة والطقس.

كما تتيح فولفو خاصية NFC التي تمكن السائق من استخدام هاتفه كمفتاح للسيارة، حتى عند إغلاق الهاتف، ما يسهل أيضًا مشاركة السيارة مع العائلة أو الأصدقاء دون الحاجة لتسليم المفتاح فعليًا.

تدمج السيارة نظام خرائط جوجل المدمج الذي يساعد السائق في تحديد موقع السيارة عند ركنها، ما يعزز الراحة والسهولة.

وتتوفر EX30 بكسوة داخلية قماشية بألوان مزدوجة مع تطريزات أنيقة، إلى جانب خمسة خيارات للألوان الخارجية.

تشمل الأسعار ضمانًا لمدة 3 سنوات أو 150 ألف كم، وضمانًا على البطارية لمدة 8 سنوات أو حتى 160.000 كيلومتر، بالإضافة إلى 3 سنوات من الصيانة المجانية أو 100.000 كيلومتر.

