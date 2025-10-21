مع زيادة أسعار البنزين.. كيف توفر 10% من استهلاك سيارتك؟

في ظل الارتفاعات المتكررة بأسعار الوقود في مصر، أصبح من الضروري الاهتمام بالعوامل المؤثرة في نفاد البنزين في السيارات، وذلك لضمان الحصول على أقصى طاقة بأقل معدل استهلاك.

ومن بين أبرز العوامل المؤثرة في استهلاك الوقود بالسيارات سواء الحديثة أو القديمة، يأتي فلتر الهواء والذي قد يؤثر بشكل مباشر على كفاءة استهلاك الوقود وأداء المحرك.

يعمل فلتر الهواء على تنقية الهواء الداخل إلى غرفة الاحتراق من الشوائب والغبار والأتربة، ما يضمن احتراقًا أفضل للوقود ويزيد من كفاءة المحرك.

وعندما يتعرض الفلتر للانسداد أو التلوث، يقل تدفق الهواء، ما يؤدي إلى استهلاك المحرك كمية أكبر من البنزين لتعويض النقص في نسبة الهواء، وبالتالي يرتفع استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.

أوضح خبراء السيارات أن استبدال فلتر الهواء بشكل دوري ومنتظم يساهم ليس فقط في الحفاظ على كفاءة المحرك، بل يقلل أيضًا من استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 10%، مع تحسين التسارع والاستجابة عند الضغط على دواسة الوقود.

كما أن الفلتر النظيف يقلل من انبعاثات العادم الضارة، ما يجعله جزءًا هاماً من صيانة السيارة الروتينية.

فلتر الهواء قطعة صغيرة لكنها ذات تأثير كبير على استهلاك الوقود وأداء السيارة، وينصح بمراجعة حالة الفلتر كل 10 إلى 15 ألف كيلومتر، أو وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة، لضمان أفضل أداء ممكن في استهلاك للوقود.

