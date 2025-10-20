تراجع أسعار بيجو 408 موديل 2026 حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل

45 ألف جنيه تخفيض بأسعار السيارة التجارية الأكثر مبيعًا في مصر

أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة 408 موديل 2026 التي تنتمي لفئة الفاست خلال شهر أكتوبر الجاري بقيم تتراوح بين 60 و100 ألف جنيه.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، تراجعت أسعار الفئة Allure القياسية من بيجو 406 بقيمة 60 ألف جنيه، وبذلك يصبح سعرها الجديد 1889,990 جنيه، بينما تراجعت الفئة GT Pack الأعلى 100 ألف جنيه لتباع 2.199.990 جنيه.

تأتي سيارة بيجو الجديدة بطول 4.687 مم، عرضها 1.859 مم، وارتفاعها 1.478 مم، وقاعدة عجلات تصل لـ 2.787 مم، ومساحة التخزين 536 لترًا، وتصل لـ1.611 لترًا بعد طي المقاعد الخلفية، تقف على عجلات رياضية قياس 17 و19 بوصة.

تعتمد بيجو 408 الجديدة على محرك تربو سعة 1600 سي سي، بخاصية الدفع الأمامي للعجلات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات كهربائي تولد قوة اجمالية 225 حصانًا وعزم اقصي 360 نيوتن .متر .

مقصورة السيارة تقدم بمجموعة من التجهيزات تشمل من شاشة رئيسية يمكن التحكم بها باللمس مقاس 10 بوصات الذي يشمل نظام المعلومات والترفيه i-Connect المتقدم، نظام ملاحة، اتصال عن طريق برامج Apple CarPlay و Android Auto.

كما يتوفر بالسيارة شاشة معلومات أمام السائق قياس 10 بوصات أيضًا، عجلة القيادة الصغيرة المميزة لبيجو، نظام الصوت البؤري مع 10 مكبرات صوت بما في ذلك مضخم.