تبدأ من 645 ألف جنيه.. تعرف على جميع سيارات "نيسان" في مصر

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، 7 سيارات جديدة لعملاء السوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري وتبدأ أسعارها من 645 ألف جنيه.

وتتنوع السيارات التي تقدمها العلامة اليابانية بالسوق المصري بين سيدان عائلية و SUV رياضية متعددة الاستخدامات وكروس أوفر وبيك أب.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات نيسان الجديدة بالسوق المصري:

نيسان X-Trail

تقدم نيسان X-Trail في مصر بسعر يبدأ من 1999.990 جنيه لفئة Accenta، والفئة N-Trek سعرها الرسمي 2.079.990 جنيه، والفئة Tekna سعرها 2.299.990 جنيه.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

نيسان صني

تقدم نيسان صني2026 الجديدة في مصر بـ 4 فئات تبدأ من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، وأول فئة أوتوماتيك بيز بسعر 695.000 جنيه، وثاني فئة أوتوماتيك بلس بسعر 745.000 جنيه، وثالث فئة أوتوماتيك سوبر صالون بسعر 795.000 جنيه

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

نيسان سنترا

تقدم نيسان سنترا موديل 2026 الجديدة في مصر بفئة واحدة سعرها الرسمي 899.000 جنيه.

تتوفر نيسان سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

نيسان قشقاي

تقدم نيسان مصر قشقاي الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 1464.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها 1.640.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.660.000 جنيه، والفئة الرابعة من قشقاي سعرها 1.749.000 جنيه، والفئة الخامسة بـ1.769.000 جنيه، وفئة e-PWR سعرها 1.884.000 جنيه، والفئة 4WD سعرها 1.929.000 جنيه، والفئة 4WD 2T الأعلى تجهيزًا بـ1.949.000 جنيه .

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

وتقدم قشقاي الجديدة أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى صاحبة التجهيز الرياضي تاتي بنفس السعر مقابل 1.218.000 جنيه.

تعتمد نيسان نيسان جوك على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

نيسان Navara

تقدم نيسان نافارا في السوق المصري لمستهلكي السوق المصري بنسختين، الأولى فردية الكابينة وتتوفر بفئة تجهيزات واحدة سعرها الرسمي 1.280.000 جنيه.

النسخة الثانية من نافارا تأتي مزودجة الكابينه، وتقدم بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 3.775.000 جنيه للفئة الأولى، والثانية بسعر رسمي 4.725.000 جنيه، والثالثة بـ4.375.000 جنيه، الفئة الرابعة بسعر 5.175.000 جنيه.

نيسان باترول

تقدم نيسان باترول في مصر بتشكيلة واسعة من الفئات حيث تبدأ الأسعار من 8 ملايين و990 ألف جنيه لفئة XE الأساسية المزودة بمحرك 3.8 لتر، وتتصاعد باختلاف التجهيزات وصولًا إلى فئة LE PLT City الأعلى تجهيزًا التي تعرض بسعر يبلغ 14 مليون جنيه.

وتضم المجموعة فئات SE T2 بسعر 9 ملايين و600 ألف جنيه، وSE Titanium بسعر 10 ملايين و750 ألف جنيه، وSE PLT City بسعر 11 مليون و750 ألف جنيه.

كما تشمل الفئات الأعلى فئة LE T1 بمحرك 3.5 لتر بسعر 11 مليون و50 ألف جنيه، وLE T2 SR RSE بسعر 11 مليون و900 ألف جنيه، وLE Titanium بسعر 13 مليون جنيه، لتكتمل المجموعة بإصدار LE PLT City بسعر 14 مليون جنيه.

