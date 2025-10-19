"تتحدث مع السائق".. هيونداي تكشف عن Ioniq 9 الجديدة رسميًا

بعد زيادة أسعار الوقود.. مقارنة بين أرخص سيارة كهربائية وبنزين في مصر

قبل انطلاقها.. أبرز سيارات أرك فوكس الصينية قبل طرحها بمصر رسميًا

تبدأ من 645 ألف جنيه.. تعرف على جميع سيارات "نيسان" في مصر

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، عن إطلاق أيقونتها Ioniq 9 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض (SUV).

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Ioniq 9 الجديدة تأتي بطول 5.06 متر، ما يجعلها واحدة من أكبر الموديلات في فئتها.

وتعتمد السيارة على منصة E-GMP المخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل، ما يتيح لها الجمع بين الأداء القوي والمساحة الرحبة داخل المقصورة.

ويبلغ طول قاعدة العجلات 3.13 متر، ما يوفر راحة كبيرة للركاب ومساحة تخزين تصل إلى 2.494 لترا عند طي المقاعد، بالإضافة إلى صندوق أمامي بسعة 88 لترا.

وتتميز المقصورة الداخلية بتصميم مستوحى من فكرة الصالة الفاخرة، مع أرضية مسطحة وكونسول وسطي قابل للتحريك ومقاعد مريحة في الصفين الأول والثاني، مع إمكانية تجهيز السيارة بستة أو سبعة مقاعد حسب الرغبة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة بثلاثة أنظمة دفع، هي: نسخة دفع خلفي بقوة 160 كيلووات/218 حصان، ونسخة دفع رباعي بقوة 226 كيلووات/308 حصان، ونسخة الأداء العالي بقوة 314 كيلووات/ 428 حصان.

وتتوفر للسيارة Ioniq 9 بطارية ضخمة بسعة 110.3 كيلووات ساعة، والتي تتيح مدى سير يصل إلى 620 كلم.

مساعد ذكاء اصطناعي

كما قامت هيونداي بتزويد السيارة Ioniq 9 الجديدة بمساعد الذكاء الاصطناعي “AI Assistant” المعتمد على تقنية GPT، والذي يتيح تفاعلا صوتيا طبيعيا للتحكم في الملاحة، والمواعيد ووظائف السيارة، كما تضم لوحة القيادة شاشتين بانوراميتين بحجم 12.3 بوصة لكل منهما.

ولتعزيز السلامة، زودت هيونداي سيارتها بحزمة SmartSense المتقدمة، التي تتضمن أكثر من 20 نظام مساعدة، من بينها مساعد القيادة على الطرق السريعة مع ميزة تغيير المسار التلقائي ومساعد النقطة العمياء مع كاميرا حية، ومساعد الصف الذاتي، بالإضافة إلى نظام الإضاءة الأمامي الذكي بتقنية Matrix-LED.

اقرأ أيضًا:

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

أثارت تفاعلا.. سيارة هيونداي إلنترا MD وسط موكب الرئاسة في شرم الشيخ

أرخص سيارة في العالم.. هل تقدم في مصر؟

ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة

عودة "الوحش" الأمريكي إلى شرم الشيخ بعد 3 سنوات من الغياب