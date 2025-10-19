بعد زيادة أسعار الوقود.. مقارنة بين أرخص سيارة كهربائية وبنزين في مصر

قبل انطلاقها.. أبرز سيارات أرك فوكس الصينية قبل طرحها بمصر رسميًا

تبدأ من 645 ألف جنيه.. تعرف على جميع سيارات "نيسان" في مصر

أقرت لجنة تسعير المواد البترولية صباح الجمعة، الموافق 17 أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار في السوق المصري.

وشملت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود كافة المنتجات، والتي جاءت على النحو التالي؛ ارتفع بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا بدلًا من 15.75 جنيهًا، و ارتفع السولار من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر.

فيما سجل سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر بزيادة 2.00 جنيه للتر، أما بنزين 92 فقد ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر، بينما سجل غاز تموين السيارات قيمة 10 جنيهات للمتر المكعب.

وتعد بروتون ساجا السيدان العائلية موديل 2026 أرخص سيارة زيرو في مصر حاليًا، بينما دونج فينج BOX الكروس أوفر هي أرخص سيارة كهربائية جديدة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

منظومة القوة والحركة في دونج فينج BOX و بروتون ساجا

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، وتنطلق من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

مساحات وأبعاد دونج فينج BOX و بروتون ساجا

تأتي دونج فينج بوكس الكهربائية الجديدة بطول 4030 ملم، وعرض 1810 ملم، وارتفاع: 1570 ملم، وقاعدة العجلات: 2660 ملم، وسعة التخزين الخلفية: 330 لتر، ومقاس الجنوط 17 بوصة.

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

مواصفات الأمان والسلامة في دونج فينج BOX و بروتون ساجا

تأتي بوكس بعدد كبير من مواصفات الأمان والسلامة لحماية راكبيها داخل المقصورة وأبرزها 2 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ومساعد، والكبح (BA)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، وفرامل ركن إلكترونية (EPB)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام مساعد صعود المرتفعات (Hill Assist)، ونظام مساعد، ونزول المنحدرات (Descent Control)، ونظام التماسك Traction Control، وظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، وتميزت الفئة الثانية بمجموعة ADAS الكاملة.

تجهيزات دونج فينج BOX و بروتون ساجا

كما تأتي بوكس بمواصفات داخلية متطورة بدءًا من الخامات الداخلية المميزة، والإضاءة المحيطية (Ambient Light)، نظام تثبيت السرعة (Cruise Control)، شاحن لاسلكي للهاتف المحمول بقدرة 50 واط، شاشة مركزية قياس 12 بوصة، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات أما عن الفئة الثانية فتميزت بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع عرض الشاسيه الشفاف (Transparent Chassis)، ونظام الركن التلقائي (Auto Park).

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

أسعار وفئات دونج فينج BOX و بروتون ساجا

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

أما بروتون ساجا التي تقدم أيضًا بفئة واحدة من التجهيزات تباع بسعر رسمي 670.000 جنيه.

تكلفة التشغيل لكل 100 كم

تستطيع دونج فينج BOX الكهربائية أن تقطع مسافة 100 كم س بمتوسط سعري 65 جنيه لشحن البطارية.

في المقابل تقطع بروتون ساجا مسافة 100 كم س بمتوسط 6 لترات من الوقود ما يعادل 115.5 جنيه؛ عند التزود ببنزين 92 الموصى به من الشركة المصنعة.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع أسعاره.. قطعة غيار واحدة توفر لك استهلاك الوقود عند استبدالها بانتظام؟

بعد زيادة أسعار البنزين.. سيارة موفرة للوقود تسير 1000 كم بخزان واحد

بعد انخفاض الأسعار.. سيارة أمريكية موديل 2021 بسعر 800 ألف جنيه