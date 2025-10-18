قبل الشراء.. أقل 5 سيارات كروس أوفر استهلاكًا للوقود بمصر

بعد ارتفاع أسعاره.. أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر تبعدك عن محطات البنزين

كتب - محمد جمال:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية صباح أمس الجمعة، الموافق 17 أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، في السوق المحلي وذلك على النحو التالي:

وشملت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود كافة المنتجات، والتي جاءت على النحو التالي؛ ارتفع بنزين 80 اليوم من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا، و ارتفع السولار اليوم من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر.

فيما سجل سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر بزيادة 2.00 جنيه للتر، أما بنزين 92 اليوم فقد ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر، بينما سجل غاز تموين السيارات قيمة 10 جنيهات للمتر المكعب.

ويبحث الكثير من المقبلين على شراء سيارة جديدة عن الطرازات المزودة بمحركات اقتصادية في استهلاك الوقود، وكانت هذه الفئات حتى وقت قريب تنحصر في السيارات الهاتشباك الصغيرة والسيدان المدمجة.

ومع تسارع التطور التكنولوجي في تصنيع المحركات، انضمت العديد من السيارات متعددة الاستخدامات الرياضية الـSUV إلى قائمة السيارات الموفرة في استهلاك الوقود، وباتت من بين اختيارات عملاء سوق السيارات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات أقل 5 سيارات كروس أوفر استهلاكا للوقود بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري:

نيسان جوك

جوك تقدم في مصر مزودة بمحرك تربو 3 سلندر DIG-T سعة 1000 سي سي بقوة 117 حصان، مع عزم أقصي 180 نيوتن. متر عند 1750 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من ٧سرعات، توفر جوك ثلاثة أوضاع للقيادة من بينها الرياضية والاقتصادية.

تستهلك سيارة نيسان في المتوسط 4.8 لتر من الوقود لكل 100 كلم.

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة بسعر 1.218.000 جنيه.

أودي Q2

أودي Q2 الجديدة تعمل بمحرك تيربو مكون من أربع أسطوانات سعة 1.0 لتر، مرتبط بناقل حركة ستيبترونيك من 7 نقلات، بقوة 115 حصان.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتوفر أودي Q2 الجديدة وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية بفئة واحدة من التجهيزات هي S-line بسعر رسمي 2.200.000 جنيه.

أوبل كروس لاند

سيارة أوبل الـ SUV كروس لاند تقدم بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، يولد عزم 110 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، و عزم أقصى 205 نيوتن متر عند 1500 لفة بالدقيقة.

تتمكن السيارة أوبل كروس لاند التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تتاح كروس لاند الـSUV الرياضية موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات Topline الأعلى تجهيزًا وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

سيات أتيكا

تتوفر سيات أتيكا الجديدة في السوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان وسرعة قصوى 198 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 5.4 لتر، وسعة الخزان الوقود 50 لترًا.

تقدم أتيكا فى مصر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و 709 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و 850 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

C3 أيركروس

تتوفر سيتروين C3 أيركروس في السوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 110 حصان وسرعة قصوى 187 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 5.4 لتر، وسعة الخزان الوقود 45 لترًا.

أسعار ستروين C3 إير كروس الرسمية تبدأ من مليون 225 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون 370 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

