"بنزين وكهرباء".. أسعار سيارات كيا المتاحة في مصر يناير 2026

كتب - محمد جمال:

تقدم الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر،خلال شهر يناير 2026 من العام الجديد 9 سيارات جديدة بالسوق المصري.

تتنوع سيارات كيا في مصر بين سيدان عائلية وكروس أوفر و MPV، فيما تتنوع أيضًا بين كهربائية وبنزين وتبدأ أسعارها الرسمية خلال الشهر الجاري من مليون و250 ألف جنيه.

فيما يلي أسعار جميع سيارات كيا المتوفرة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

كيا سيلتوس

بعد الكشف عنها أصبحت كيا سيلتوس الرياضية موديل 2025 أرخص سيارات العلامة الكورية بالسوق المصري، إذ تتوفر بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و250 ألف جنيه للفئة EX، والفئة Highline Turbo بمليون و400 ألف جنيه، والفئة Topline Turbo بمليون و525 ألف جنيه.

كيا K4

تعد السيارة K4 الموديل السيدان الوحيد في عائلة كيا بمصر، وهي وريث جراند سيراتو التي خرجت بشكل رسمي من السوق المحلي.

تتوفر كيا K4 موديل 2026 بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من مليون و400 ألف جنيه للفئة Highline، والفئة GT-Line سعرها الرسمي مليون و600 ألف جنيه، فيما الفئة GT-Line Black Edition بمليون و750 ألف جنيه.

كيا سبورتاج Facelift

وفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، تتوفر كيا سبورتاج Facelift موديل 2026 بـ5 فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من مليون و700 ألف جنيه للفئة LX، والفئة EX الثانية سعرها مليون و800 ألف جنيه، والفئة Highline تباع بمليون و950 ألف جنيه.

وتقدم الفئة Premium الرابعة من سبورتاج فيس ليفت بسعر رسمي مليونين و150 ألف جنيه، بينما تباع الفئة GT-Line بمليونين و250 ألف جنيه.

كيا سورينتو

تتوفر كيا سورينتو SUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية سباعية المقاعد موديل 2025 بفئة Top line HEV، ويبلغ سعرها الرسمي ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه.

كيا كارنفال

تقدم كيا كارنفال الـMPV العائلية بنسخة 8 راكب هايبرد، وتباع الفئة الوحيدة المتاحة حاليًا موديل 2025 بثلاثة ملايين و800 ألف جنيه.

كيا EV3

تقدم EV3 بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 1.350.000 جنيه للفئة Air القياسية، و1.750.000 جنيه للفئة Earth الثانية، و2.000.000 جنيه للفئة GT Line الأعلى تجهيزًا.

كيا EV9

تأتي كيا EV9 الجديدة وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية بثلاث فئات من التجهيزات ومساحتين للركاب، الأولى GT line سباعية المقاعد بسعر رسمي 3.650.000 جنيه، والثانية GT line Swivelling سداسية المقاعد بـ3.700.000 جنيه.

كيا EV5

تتوفر EV5 بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.000.000 للفئة Air القياسية، و2.250.000 جنيه للفئة Earth الثانية، و2.500.000 جنيه للفئة GT Line الأعلى تجهيزًا.

كيا EV6

تقدم كيا EV6 بفئتين من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 2.250.000 جنيه للفئة Earth، والفئة GT Line الأعلى تجهيزًا بـ2.500.000 جنيه.

