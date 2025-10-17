فولكس فاجن تايرون تظهر في مصر لأول مرة في هذا الموعد؟

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي وذلك على النحو التالي:

وشملت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود كافة المنتجات، والتي جاءت على النحو التالي؛ ارتفع بنزين 80 اليوم من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا، و ارتفع السولار اليوم من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر.

فيما سجل سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر بزيادة 2.00 جنيه للتر، أما بنزين 92 اليوم فقد ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر، بينما سجل غاز تموين السيارات قيمة 10 جنيهات للمتر المكعب.

ويبحث الكثيرين من المواطنين في مصر خلال هذه الأيام عن أرخص الطرازات الكهربائية في السوق المحلي وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، لازالت قيمة شحن السيارات الكهربائية أقل من تفويلة السيارات التي تعمل بالنزين.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر:

دونج فينج بوكس

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

دونج فينج 007

تقدم دونج فينج 007 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري بنسختين الأولى سعرها الرسمي مليون و350 ألف جنيه وتقطع مسافة 530 كم بالشحنة الوحدة، والثانية مليون و450 ألف جنيه وتسير حتى 620 كم بالشحنة الوحدة.

تقدم دونج فينج 007 بنسختين الأولى محرك كهربائي بقوة تتراوح بين 115 و125 حصان مع عزم دوران يصل إلى 310 نيوتن.متر، وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.8 ثانية، والثانية بمحرك كهربائي بقوة 120 حصان تقريبًا، مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن.متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية فقط.

MG4

تتوفر MG4 الكهربائية 2026 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و200 ألف جنيه، والثانية سعرها الرسمي مليون و400 ألف.

تعتمد إم جي 4 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كهربائية متاحة بشكل رسمي في مصر، تعتمد على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

ستروين Ami

تقدم ستروين Ami الجديدة أمام المقبلين على الشراء بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

فيات Topolino

تتوفر Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

وبحسب المواصفات الرسمية المعلنة من الشركة فإن Topolino ثنائية المقاعد الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.

