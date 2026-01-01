هل تواصل الأمل خدمة مالكي سيارات بي واي دي F3 في مصر؟ رئيس الشركة يجيب

أكد المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي السابق لعلامة بي واي دي الصينية في مصر، التزام الشركة الكامل بتوفير كافة قطع الغيار وتقديم جميع الصيانات الدورية للسيارة F3.

ويأتي حديث رئيس الأمل، بعد تداول أنباء عن توقف المجموعة عن تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لعملاء بي واي دي، وذلك في أعقاب تعاقد الشركة الصينية مع وكيل جديد لتسويق سياراتها الكهربائية في مصر.

وقال سليمان في تصريح لـ"مصراوي" إن الأمل مستمرة في تقديم كافة خدمات ما بعد البيع لعملائها، مشيرًا إلى أن مراكز الخدمة التابعة لها ستواصل العمل حتى مع توقف طرح السيارة في السوق المصري.

وشدد على أن الأمل ملتزمة بتوفير قطع الغيار اللازمة للصيانات الدورية، إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني للسيارات التي لا تزال ضمن فترة الضمان حتى انتهاء مدته.

كانت الأمل أعلنت في يوليو الماضي وقف إنتاج السيارة بي واي دي F3 بشكل نهائي في مصر، وذلك بعد أكثر من 15 عامًا نجحت خلالها أن تكون من بين السيارات العشر الأكثر مبيعًا بمصر.

ولم تكن F3 سيارة بي واي دي الوحيدة في السوق المصري، فقد سبق وطرحت الأمل السيارة L3 سيدان العائلية قبل أن يتوقف طرحها أواخر 2019، والسيارة S5 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي توقف تقديمها في 2017.

يذكر أن شركة "مان دريم" الوكيل المحلي الجديد لعلامة بي واي دي للسيارات الكهربائية، أنهت قبل أيام إجراءات الأفراج الجمركي عن أول شحنة من سيارات العلامة الصينية.

وتعمل "مان دريم" حاليًا وبشكل مكثف على وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بتجهيز الأفرع وصالات العرض ومراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع، لإطلاق العلامة رسميًا خلال الربع الأول من 2026 الجاري.

اقرأ أيضًا:

في 2026.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" في السوق المصري

لينك آند كو 08 تصل مصر خلال يناير 2026.. مواصفات تفصيلية

أرخص سيارة تقدمها "شانجان" في يناير 2026 بالسوق المصري