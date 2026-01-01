كيا سيلتوس تواجه جاك JS8 Pro.. صراع بفئة "الكروس أوفر" بمصر فمن ينتصر؟

مع بداية 2026.. 10 سيارات زيرو في مصر بأسعار أقل من 750 ألف جنيه

يشهد السوق المصري خلال العام الجاري، منافسة قوية بفئة السيارات الكروس أوفر، وتأتي كل من "كيا سيلتوس" الكورية و"جاك JS8 Pro" الصينية في صدارة السيارات التي دخلت مصر لأول مرة خلال الفترة الأخيرة من 2025.

تتنافس السيارتان كيا سيلتوس وجاك JS8 Pro بقوة في فئة الكروس أوفر، وتتراوح أسعار السيارتين بين مليون و 225 ألف جنيه حتى مليون مليون و 525 ألف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة شاملة بين السيارتين:

الأبعاد

يبلغ طول السيارة 4.385 مم، والعرض 1.800 مم، والارتفاع 1.635 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.630 مم، ووزن فارغ يصل إلى 1.465 كجم. كما يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 185 مم.

بينما تقدم جاك JS8 برو في مصر بطول 4,825 مم، وعرض 1,870 مم، وارتفاع 1,758 مم، مع قاعدة عجلات 2,830 مم، وسعة تخزين تتراوح بين 418 لتر إلى 2153 لتر.

المحرك

تعتمد كيا سيلتوس الجديدة على خيارين من المحركات، الأول بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصان مع أقصى عزم دوران 145 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة IVT، أما المحرك الثاني سعة 1.4 لتر تربو بقوة 140 حصان مع أقصى عزم دوران 247 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.

تنتمي جاك JS8 Pro لفئة السيارات الرياضية وتقدم في السوق بفئتين، الأولى Limited والثانية Flagship، مع محرك تربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 182 حصانًا وعزم دوران أقصى 300 نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض ((7 DCT ونظام دفع أمامي، ما يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا باستهلاك وقود يبلغ 7.9 لتر/100 كم.

التجهيزات

زودت السيارة جاك JS8 Pro داخليًا بمقاعد جلد كهربائية مع خاصية التسخين، مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة، نظام بلوتوث، دعم Android Auto وApple CarPlay، شحن لاسلكي للهاتف، ولوحة عدادات رقمية، 6 سماعات، وإضاءة محيطية داخلية. كما تأتي مع فتحة سقف بانورامية، حقيبة خلفية كهربائية، حساس خلفي لفتح الشنطة، وعادم مزدوج لمظهر أكثر رياضية.

تأتي كيا سيلتوس بتجهيزات داخلية تتضمن شاشات معلومات وترفيه كبيرة 10.25 بوصة، دعم Apple CarPlay، شاحن لاسلكي، نظام صوتي فاخر، وتكييف أوتوماتيكي، مع مقاعد جلدية، وفتحة سقف.

وسائل الأمان

تقدم سيلتوس بمنظومة أمان قياسية أبرزها نظام التحذير من التصادم الأمامي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، مراقبة النقطة العمياء، التنبيه لحركة المرور الخلفية المتقاطعة، نظام تثبيت السرعة الذكي القابل للتكيف، كما تتكامل مع نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

بينما تقدم جاك JS8 Pro بتجهيزات 6 وسائد هوائية، نظام ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، مساعد فرامل HBA، نظام الثبات الإلكتروني ESC، مانع الانزلاق TCS، نظام المساعدة في صعود المرتفعات HSA، ونظام كشف النقاط العمياء (BSD)، كما تدعم الدخول الذكي، تشغيل السيارة بزر، وإغلاق النوافذ عن بُعد، وأنظمة مساعدة متطورة للقيادة تشمل نظام الفرامل الطارئة المتقدمة ، التحذير من الاصطدام الأمامي ، مثبت سرعة متكيف.

الأسعار

تقدم كيا سيلتوس الجديدة بثلاث فئات بأسعار تبدأ من مليون و 250 ألف جنيه لفئة EX، ومليون و 400 للفئة الثانية High line Turbo ، ومليون و 525 ألف جنيه للفئة الثالثة Topline Turbo تقدم مقابل مليون و 525 ألف جنيه.

تقدم السيارة JAC JS8 Pro في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 1,225,000 جنيه للفئة ليميتد، والفئة الثانية فلاج شيب بسعر 1,275,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

"بنزين وكهرباء".. أسعار سيارات كيا المتاحة في مصر يناير 2026

مع بداية 2026.. 10 سيارات زيرو في مصر بأسعار أقل من 750 ألف جنيه

"إكس بينج" تطلق SUV بأطول مدى قيادة في العالم