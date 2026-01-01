هل تشهد مصر نقصًا حادًا في قطع غيار السيارات خلال 2026 بسبب الصيني؟

شهد سوق السيارات المصري خلال العام الماضي، دخول العشرات من العلامات التجارية لأول مرة، فقد تجاوز تعداد تلك العلامات 15 علامة مختلفة قدمت ما عن 70 موديلًا مختلفًا.

وكان للعلامات الصينية نصيب الأسد من تسجيل الحضور الأول، ما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن مدى قدرة وكلاء تلك العلامات على توفير قطع الغيار لهذا الكم من السيارات الذي لم يشهده السوق من قبل.

وأكد عدد من خبراء ومسؤولي قطاع السيارات أن السوق لم يعاني من ندرة أو غياب قطع الغيار، مشددين على أن التطورات الحالية أسهمت في تعزيز استقرار السوق واستفاد السوق المصري من الكم الكبير من العلامات.

قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات بمصر، إن دخول عدد كبير من السيارات والعلامات التجارية التي تطرح لأول مرة رسميًا خلال عام 2025 الماضش يصب في مصلحة السوق والعميل المصري على حد سواء.

وأوضح سعد، في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، أن الكم الكبير من العلامات التجارية التي تدخل مصر لأول مرة يسهم بشكل مباشر في خفض أسعار السيارات، وزيادة حجم المعروض وخلق حالة من المنافسة الشرسة بين الوكلاء، مؤكدًا أن السوق لم يعد حكرًا على فئة أو علامة بعينها.

وأضاف، أن المخاوف المتعلقة بنقص قطع غيار السيارات الصينية الجديدة لا أساس لها من الصحة، على الرغم من هذه العلامات عمرها بالسوق المصري لا تجاوز بضعة أشهر إلا أنها آمنه تمامًا وسيظهر ذلك خلال السنوات المقبلة.

وشدد على أهمية توجه المقبلين على الشراء من الوكلاء المحليين الذين يتمتعون بتاريخ قوي وسمعة جيدة داخل السوق، محذرًا من التعامل مع ما وصفهم بـ"أنصاف الوكلاء"، مؤكدًا أن الوكيل القوي فقط هو القادر على توفير قطع الغيار والتعامل مع أي مشكلات بشكل سريع واحترافي.

وأشار إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2021 يمنع بشكل قاطع دخول أي سيارة أو علامة تجارية جديدة إلى السوق المصري دون توافر ما لا يقل عن 15% من قطع غيارها، موضحًا أن جميع الوكلاء ملتزمون بذلك، ولا يتم منح رقم التسجيل (ACID Number) إلا بعد التأكد من التزامهم بهذا الشرط من قبل الجهات المختصة والرقابة الصناعية.

كان وزارة التجارة والصناعة وضعت اشتراطات في عام 2021 وما بعده، على مستوردي السيارات بمصر "وكلاء العلامات التجارية" تتضمن إلزامهم بتجهيز مراكز صيانة معتمدة وتوفير قطع الغيار الأساسية بنسبة لا تقل عن 15% من أعداد السيارات المستوردة، وذلك لضمان خدمة ما بعد البيع وسلامة المستهلك.

من جانبه قال شوقي غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد أي مشكلات تتعلق بتوافر قطع غيار السيارات في مصر، خاصة للسيارات الصينية التي دخلت السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح غالب، أن الأوضاع الحالية في السوق المصري تتيح للمستهلك في حال عدم وجود قطعة الغيار بالسوق أن يستورد أي قطعة غيار من الصين أو من أي دولة أخرى خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 و15 يومًا، ما يعكس اختفاء المخاوف التي كانت موجودة سابقًا بشأن اقتناء السيارات الصينية.

وأشار إلى أن جميع وكلاء السيارات في السوق المصري يوفرون قطع الغيار الخاصة بالصيانة الدورية والإصلاحات الأساسية دون أي معوقات، لافتًا إلى أن القطع المرتبطة بالحوادث أو الأعطال الجسيمة فقط هي التي قد تستغرق وقتًا أطول وهذا أمر طبيعي.

بدوره، قال المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن دخول عدد كبير من العلامات التجارية إلى السوق المصري خلال 2025 خاصة العلامات الصينية التي كان لها النصيب الأكبر كان أمرًا متوقعًا، سواء للسيارات الكهربائية أو التقليدية أو طرازات REEV.

وأكد مسروجة لـ"مصراوي" أن السوق المصري يتمتع بحجم مبيعات كبير ويعد من أكثر الأسواق الواعدة، ومن المنتظر أن يصبح أحد أكبر الأسواق الأفريقية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن غالبية الطرازات التي طرحت مؤخرًا بالسوق المحلي تنتمي لفئة السيارات الكهربائية، لا تتطلب قطع غيار أو صيانة دورية بنفس المعدلات الخاصة بسيارات البنزين، التي تحتاج إلى صيانة مستمرة وأعمال إصلاح أكبر.

وأكد أن الدولة المصرية تدرك أهمية توطين صناعة السيارات ومكوناتها محليًا، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توافر قطع الغيار والمكونات المختلفة، مع الاتجاه لتصنيعها محليًا خلال السنوات المقبلة.

وأردف أنه لا يتوقع حدوث أزمات تتعلق بتوافر قطع غيار السيارات الصينية المطروحة في السوق المصري، إلا في حالات الأعطال أو المشكلات الجسيمة، والتي قد تستغرق وقتًا أطول لحلها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن السوق المصري سيشهد مرحلة من "غربلة" الوكلاء، ولن يستمر في المنافسة سوى الوكلاء الأقوى، بينما سيخرج من المنافسة الأضعف الذي لم ينجح في تحقيق التأثير أو النجاح الحقيقي.

اقرأ أيضًا:

بي إم دبليو 118 أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها

للمقبلين على الشراء.. قائمة بأحدث أسعار سيارات بيجو الفرنسية بمصر

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب