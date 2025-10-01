ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة كاديلاك الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها الكهربائية Vistiq الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Vistiq الجديدة المخصصة للطرق الوعرة تأتي بطول 5.22 متر وبقاعدة عجلات بطول 3.10 متر لتشعل نار المنافسة في الفئة العليا مع الموديلات الألمانية مثل مرسيدس EQS وأودي Q8 وبي إم دبليو iX، وكذلك فولفو EX90 السويدية وإكس بينج G9 الصينية.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Vistiq على سواعد محركين كهربائيين بقوة 475 كيلووات/646 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة، التي يبلغ وزنها نحو 3 أطنان، من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 210 كلم/س.

كما تم تزويد السيارة الكهربائية ببطارية بسعة 91 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 460 كلم، ويتم شحن البطارية بقدرة حتى 190 كيلووات.